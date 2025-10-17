КАС ВС висловився щодо відсутності права іноземця, який служить в ЗСУ за контрактом, бути визнаним біженцем

Верховний Суд пояснив, чи може іноземний громадянин, який проходить військову службу у ЗСУ, претендувати на статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту в Україні.

КАС ВС розглянув законність відмови Державної міграційної служби України у наданні статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, іноземцю, що проходить службу за контрактом у ЗСУ.

Обставини справи та правова позиція щодо статусу біженця

КАС ВС у справі № 420/21366/23 розглянув матеріали справи щодо визнання протиправним та скасування рішення Державної міграційної служби України про відмову у визнанні позивача, що проходить військову службу у Збройних силах України за контрактом, біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Про це повідомили у П’ятому апеляційному адмінсуді.

Визначальним для вирішення спору є нейтральність законодавства про біженців та захист, яке ґрунтується виключно на мирному та гуманітарному (неполітичному) характері захисту, у якому чітко вказано, що комбатанти (особи, які воюють), не можуть розглядатися в якості шукачів захисту і не повинні бути допущені до процедур надання захисту, незалежно від того, чи особа звернулася щодо надання статусу «біженця» чи статусу «особи, яка потребує додаткового захисту», згідно Висновку Виконавчого комітету УВКБ ООН №94 (LIII)-2002 та Керівним принципам УВКБ ООН щодо забезпечення збереження цивільного та гуманітарного характеру притулку, 2006 року.

Висновок суду про участь у військових діях як перешкоду для притулку

КАС ВС прийшов до висновку, що позивач як іноземець, який проходить службу за контрактом у ЗСУ і бере участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, відповідно до норм мирного та гуманітарного права не може бути допущений до процедури надання притулку до того часу, поки не висловить щиру і остаточну відмову від участі у військових діях або наміру брати таку участь. Така ж правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 11.12.2019 у справі № 802/1159/16-а.

Крім того, з моменту укладення контракту про проходження військової служби у ЗСУ позивач підпадає під відповідний правовий захист, що дозволяє йому перебувати на території України на законних підставах на період дії такого контракту та три місяці після його припинення, що підтверджується його військово-обліковим документом (службовим посвідченням) як військовослужбовця, що відповідно виключає підстави для примусового повернення позивача в країну громадянської належності, що було головною причиною його звернення до ДМС України.

Позивач як іноземець має право також скористатися і іншими гарантіями міграційного законодавства, яке зазнавало змін, починаючи з 2014 року у зв`язку з російською агресією на території України та зокрема під час дії воєнного стану.

Такі законодавчі зміни стосуються підстав для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, надання громадянства України, порядку надання дозволу на імміграцію в Україну і отримання посвідки на постійне проживання та передбачають певні привілеї для легалізації у різних формах статусу іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ.

