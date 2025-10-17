Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

КАС ВС висловився щодо відсутності права іноземця, який служить в ЗСУ за контрактом, бути визнаним біженцем

11:29, 17 жовтня 2025
Верховний Суд пояснив, чи може іноземний громадянин, який проходить військову службу у ЗСУ, претендувати на статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту в Україні.
КАС ВС висловився щодо відсутності права іноземця, який служить в ЗСУ за контрактом, бути визнаним біженцем
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

КАС ВС розглянув законність відмови Державної міграційної служби України у наданні статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, іноземцю, що проходить службу за контрактом у ЗСУ.

Обставини справи та правова позиція щодо статусу біженця

КАС ВС у справі № 420/21366/23 розглянув матеріали справи щодо визнання протиправним та скасування рішення Державної міграційної служби України про відмову у визнанні позивача, що проходить військову службу у Збройних силах України за контрактом, біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Про це повідомили у П’ятому апеляційному адмінсуді. 

Визначальним для вирішення спору є нейтральність законодавства про біженців та захист, яке ґрунтується виключно на мирному та гуманітарному (неполітичному) характері захисту, у якому чітко вказано, що комбатанти (особи, які воюють), не можуть розглядатися в якості шукачів захисту і не повинні бути допущені до процедур надання захисту, незалежно від того, чи особа звернулася щодо надання статусу «біженця» чи статусу «особи, яка потребує додаткового захисту», згідно Висновку Виконавчого комітету УВКБ ООН №94 (LIII)-2002 та Керівним принципам УВКБ ООН щодо забезпечення збереження цивільного та гуманітарного характеру притулку, 2006 року.

Висновок суду про участь у військових діях як перешкоду для притулку

КАС ВС прийшов до висновку, що позивач як іноземець, який проходить службу за контрактом у ЗСУ і бере участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, відповідно до норм мирного та гуманітарного права не може бути допущений до процедури надання притулку до того часу, поки не висловить щиру і остаточну відмову від участі у військових діях або наміру брати таку участь. Така ж правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 11.12.2019 у справі № 802/1159/16-а.

Крім того, з моменту укладення контракту про проходження військової служби у ЗСУ позивач підпадає під відповідний правовий захист, що дозволяє йому перебувати на території України на законних підставах на період дії такого контракту та три місяці після його припинення, що підтверджується його військово-обліковим документом (службовим посвідченням) як військовослужбовця, що відповідно виключає підстави для примусового повернення позивача в країну громадянської належності, що було головною причиною його звернення до ДМС України.

Позивач як іноземець має право також скористатися і іншими гарантіями міграційного законодавства, яке зазнавало змін, починаючи з 2014 року у зв`язку з російською агресією на території України та зокрема під час дії воєнного стану.

Такі законодавчі зміни стосуються підстав для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, надання громадянства України, порядку надання дозволу на імміграцію в Україну і отримання посвідки на постійне проживання та передбачають певні привілеї для легалізації у різних формах статусу іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд ЗСУ військові біженець іноземець судова практика КАС ВС військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Адвокат у ВАКС за власною ініціативою залучив експерта без ухвали суду – що вирішив Верховний Суд стосовно допустимості отримання доказу

Прокурор зазначав про безпідставне врахування судом апеляційної інстанції висновку експерта як допустимого доказу, оскільки сторона захисту без ухвали суду за власним клопотанням залучила експерта для проведення експертизи, що призвело до отримання нового доказу.

Стан здоров’я особи, яка вчинила злочин, має бути встановлено саме на момент судового розгляду — Верховний Суд

Апеляційний суд не врахував, що експертиза була проведена за 8 з половиною років до постановлення ухвали, що не дає достатніх підстав для обґрунтованого висновку про необхідність застосування щодо особи примусових заходів медичного характеру.

Венеційська комісія надала законодавцям рекомендації щодо змін у дисциплінарній відповідальності суддів та перевірки декларацій доброчесності – переклад висновку

Венеційська комісія надала народним депутатам конкретні поради, проаналізувавши три законопроекти, які передбачають зміни до процедур Вищої ради правосуддя, ВККС стосовно притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та перевірки декларацій доброчесності.

Відсутність зазначення авторства безпосередньо у творі не спростовує презумпції авторства — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що авторство особи не потребує доведення самим автором, а обов’язок спростування презумпції авторства покладається на відповідача.

«Кілька співрозмовників зазначили, що ключовою проблемою судової реформи в Україні є питання доброчесності суддів Верховного Суду» – Венеційська комісія

Венеційська комісія у висновку торкнулася і початкового законопроекту Мін’юсту, який передбачає перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду і ВАКС, а також залучення міжнародних експертів до цього процесу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області