КАС ВС высказался об отсутствии права иностранца, который служит в ВСУ по контракту, быть признанным беженцем

Верховный Суд объяснил, может ли иностранный гражданин, проходящий военную службу в ВСУ, претендовать на статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите в Украине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

КАС ВС рассмотрел законность отказа Государственной миграционной службы Украины в предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, иностранцу, проходящему службу по контракту в ВСУ.

Обстоятельства дела и правовая позиция относительно статуса беженца

КАС ВС в деле № 420/21366/23 рассмотрел материалы дела о признании противоправным и отмене решения Государственной миграционной службы Украины об отказе в признании истца, проходящего военную службу в Вооружённых Силах Украины по контракту, беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите. Об этом сообщили в Пятом апелляционном админсуде.

Определяющим для разрешения спора является нейтральность законодательства о беженцах и защите, которое основывается исключительно на мирном и гуманитарном (неполитическом) характере защиты, в котором чётко указано, что комбатанты (лица, участвующие в боевых действиях) не могут рассматриваться в качестве ищущих защиту и не должны быть допущены к процедурам предоставления защиты, независимо от того, обращается ли лицо за статусом «беженца» или статусом «лица, нуждающегося в дополнительной защите», согласно Заключению Исполнительного комитета УВКБ ООН №94 (LIII)-2002 и Руководящим принципам УВКБ ООН по обеспечению сохранения гражданского и гуманитарного характера убежища, 2006 года.

Вывод суда об участии в боевых действиях как препятствии для получения убежища

КАС ВС пришёл к выводу, что истец как иностранец, проходящий службу по контракту в ВСУ и участвующий в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, в соответствии с нормами мирного и гуманитарного права не может быть допущен к процедуре предоставления убежища до тех пор, пока не выразит искренний и окончательный отказ от участия в военных действиях или намерения участвовать в них. Такая же правовая позиция изложена в постановлении Верховного Суда от 11.12.2019 по делу № 802/1159/16-а.

Кроме того, с момента заключения контракта о прохождении военной службы в ВСУ истец подпадает под соответствующую правовую защиту, которая позволяет ему находиться на территории Украины на законных основаниях на период действия такого контракта и три месяца после его прекращения, что подтверждается его военно-учётным документом (служебным удостоверением) как военнослужащего, что, соответственно, исключает основания для принудительного возвращения истца в страну гражданской принадлежности, что и было основной причиной его обращения в ГМС Украины.

Истец как иностранец также имеет право воспользоваться и другими гарантиями миграционного законодательства, которое претерпело изменения начиная с 2014 года в связи с российской агрессией на территории Украины и, в частности, во время действия военного положения.

Такие законодательные изменения касаются оснований для пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины, предоставления гражданства Украины, порядка предоставления разрешения на иммиграцию в Украину и получения вида на постоянное жительство и предусматривают определённые привилегии для легализации в различных формах статуса иностранцев или лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в ВСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.