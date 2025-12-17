  1. Судова практика
На Прикарпатті експатрульний за 10 тисяч «закрив очі» та не склав протоколи за ДТП і сп’яніння – що вирішив суд

20:57, 17 грудня 2025
Тисменицький райсуд засудив ексінспектора патрульної поліції до 2 років ув’язнення за одержання хабаря.
На Прикарпатті експатрульний за 10 тисяч «закрив очі» та не склав протоколи за ДТП і сп’яніння – що вирішив суд
Тисменицький районний суд Івано-Франківської області вироком від 11 грудня 2025 року у справі № 352/1267/25 визнав винним колишнього інспектора сектору реагування патрульної поліції у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди за невчинення дій з використанням службового становища), та призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах та органах державної влади на 2 роки.

Обставини справи

27 березня 2024 року обвинувачений разом з напарником на службовому автомобілі Toyota Corolla виявили в селі Черніїв пошкоджений автомобіль Mercedes та паркан. Власник автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час спілкування в службовому автомобілі власник автомобіля запропонував обвинуваченому неправомірну вигоду в сумі спочатку 5000 грн, а потім 10000 грн за нескладення протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження) та ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння). Мати власника автомобіля передала гаманець, з якого останній відрахував та передав обвинуваченому 10000 грн. Після цього поліцейські поїхали, не склавши протоколів. Події зафіксовано на відео з камери в службовому автомобілі в ході негласних слідчих (розшукових) дій. Обвинувачений не визнав вини, стверджуючи відсутність реального наміру одержати кошти та намір обманути заявника.

Суд встановив, що обвинувачений, будучи службовою особою, прийняв пропозицію та одержав неправомірну вигоду за невчинення дій з використанням службового становища (нескладення протоколів). Доводи захисту про провокацію, недопустимість доказів та відсутність складу злочину відхилено.

Рішення суду

Призначено основне покарання у вигляді 2 років позбавлення волі та додаткове — позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах та органах державної влади на 2 роки. Запобіжний захід у вигляді застави залишено без змін до набрання вироком законної сили; заставу (45 420 грн) повернути після набрання вироком законної сили (якщо не звернена в дохід держави). З обвинуваченого стягнуто 3979,50 грн процесуальних витрат на експертизу.

Вирок може бути оскаржений до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення.

