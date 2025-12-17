  1. Судебная практика
В Прикарпатье экс-патрульный за 10 тысяч «закрыл глаза» и не составил протоколы за ДТП и опьянение – что решил суд

20:57, 17 декабря 2025
Тисменицкий райсуд приговорил экс-инспектора патрульной полиции к 2 годам лишения свободы за получение взятки.
В Прикарпатье экс-патрульный за 10 тысяч «закрыл глаза» и не составил протоколы за ДТП и опьянение – что решил суд
Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области приговором от 11 декабря 2025 года по делу № 352/1267/25 признал виновным бывшего инспектора сектора реагирования патрульной полиции в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды за несовершение действий с использованием служебного положения), и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти на 2 года.

Обстоятельства дела

27 марта 2024 года обвиняемый вместе с напарником на служебном автомобиле Toyota Corolla обнаружили в селе Черниев поврежденный автомобиль Mercedes и забор. Владелец автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения в служебном автомобиле владелец автомобиля предложил обвиняемому неправомерную выгоду в сумме сначала 5000 грн, а затем 10000 грн за несоставление протоколов об административных правонарушениях по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее повреждение) и ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения). Мать владельца автомобиля передала кошелек, из которого последний вынул и передал обвиняемому 10000 грн. После этого полицейские уехали, не составив протоколов. События зафиксированы на видео с камеры в служебном автомобиле в ходе негласных следственных (розыскных) действий. Обвиняемый не признал вины, утверждая отсутствие реального намерения получить средства и намерение обмануть заявителя.

Суд установил, что обвиняемый, будучи должностным лицом, принял предложение и получил неправомерную выгоду за несовершение действий с использованием служебного положения (несдачу протоколов). Доводы защиты о провокации, недопустимости доказательств и отсутствии состава преступления отклонены.

Решение суда

Назначено основное наказание в виде 2 лет лишения свободы и дополнительное — лишение права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти на 2 года. Меру пресечения в виде залога оставлено без изменений до вступления приговора в законную силу; залог (45 420 грн) вернуть после вступления приговора в законную силу (если не обращен в доход государства). С обвиняемого взыскано 3979,50 грн процессуальных расходов на экспертизу.

Приговор может быть обжалован в Ивано-Франковском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

