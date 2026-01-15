Верховний Суд пояснив особливості справ про хуліганство в контексті застосування статті 46 КК про примирення

Коли примирення працює, а коли ні: Верховний Суд про звільнення від відповідальності.

Верховний Суд зазначив, що звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим може мати місце лише тоді, коли кримінальне правопорушення завдає шкоди приватним інтересам фізичної особи, а не публічним інтересам. Оскільки безпосереднім об'єктом хуліганства (ст. 296 КК) є громадський порядок, а завдана конкретним особам шкода є лише проявом посягання на основний об'єкт, застосування ст. 46 КК до осіб, які вчинили хуліганство, є передчасним.

Деталі справи

Суди попередніх інстанцій звільнили обвинуваченого від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК, на підставі ст. 46 КК у звʼязку з примиренням винного з потерпілим, кримінальне провадження – закрив.

У касаційній скарзі прокурор зазначає, що звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням з потерпілим можливе лише тоді, коли кримінальним правопорушенням завдано шкоди приватним інтересам фізичної особи, а не публічним інтересам. Протиправними діями обвинувачений посягнув на основний безпосередній об’єкт хуліганства – громадський порядок, а обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони хуліганства є мотив явної неповаги до суспільства.

Позиція ККС: скасовано рішення судів попередніх інстанцій та призначено новий розгляд у суді першої інстанції.

Колегія суддів ККС звернула увагу, що засуджений обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК, де безпосереднім об’єктом є громадський порядок, тобто комплекс суспільних відносин, які забезпечують нормальні умови життя людей у різних сферах суспільно корисної діяльності, спокійний відпочинок та дотримання правил поведінки.

Додатковим факультативним об’єктом хуліганства можуть виступати здоров’я особи, авторитет органів державної влади, громадська безпека.

При цьому, зважаючи на те, що безпосереднім об’єктом хуліганства є саме громадський порядок, а спричинена конкретним особам шкода є лише проявом посягання на основний об’єкт, звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим може мати місце лише тоді, коли кримінальне правопорушення завдає шкоди приватним інтересам фізичної особи, а не публічним інтересам.

Звільняючи засудженого від кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 КК, поза належною увагою судів першої та апеляційної інстанцій залишилось те, що засуджений обвинувачувався у вчиненні хуліганства, тобто, у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, яка виразилася в нанесенні потерпілому тілесних ушкоджень, пошкодженні майна, тривалому порушенні громадського порядку у присутності інших осіб, які перебували у громадському місці, та звичайний ритм життя яких було порушено.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 11.11.2025 у справі № 643/5610/24 (провадження № 51-2765км25).

