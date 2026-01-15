Верховный Суд объяснил особенности дел о хулиганстве в контексте применения статьи 46 УК о примирении

Когда примирение работает, а когда нет: Верховный Суд об освобождении от ответственности.

Иллюстративное изображение

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд отметил, что освобождение лица от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим возможно лишь тогда, когда уголовное правонарушение причиняет вред частным интересам физического лица, а не публичным интересам. Поскольку непосредственным объектом хулиганства (ст. 296 УК) является общественный порядок, а причиненный конкретным лицам вред является лишь проявлением посягательства на основной объект, применение ст. 46 УК к лицам, совершившим хулиганство, является преждевременным.

Детали дела

Суды предыдущих инстанций освободили обвиняемого от уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК, на основании ст. 46 УК в связи с примирением виновного с потерпевшим, уголовное производство – закрыли.

В кассационной жалобе прокурор указывает, что освобождение лица от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим возможно лишь тогда, когда уголовным правонарушением причинен вред частным интересам физического лица, а не публичным интересам. Противоправными действиями обвиняемый посягнул на основной непосредственный объект хулиганства – общественный порядок, а обязательным признаком субъективной стороны хулиганства является мотив явного неуважения к обществу.

Позиция КУС: отменены решения судов предыдущих инстанций и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Коллегия судей КУС обратила внимание, что осужденный обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК, где непосредственным объектом является общественный порядок, то есть комплекс общественных отношений, обеспечивающих нормальные условия жизни людей в различных сферах общественно полезной деятельности, спокойный отдых и соблюдение правил поведения.

Дополнительным факультативным объектом хулиганства могут выступать здоровье лица, авторитет органов государственной власти, общественная безопасность.

При этом, учитывая то, что непосредственным объектом хулиганства является именно общественный порядок, а причиненный конкретным лицам вред является лишь проявлением посягательства на основной объект, освобождение лица от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим возможно лишь тогда, когда уголовное правонарушение причиняет вред частным интересам физического лица, а не публичным интересам.

Освобождая осужденного от уголовной ответственности на основании ст. 46 УК, вне надлежащего внимания судов первой и апелляционной инстанций осталось то, что осужденный обвинялся в совершении хулиганства, то есть в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшемся особой дерзостью, которая выразилась в нанесении потерпевшему телесных повреждений, повреждении имущества, длительном нарушении общественного порядка в присутствии других лиц, находившихся в общественном месте, и обычный ритм жизни которых был нарушен.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 11.11.2025 по делу № 643/5610/24 (производство № 51-2765км25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.