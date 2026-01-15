  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд объяснил особенности дел о хулиганстве в контексте применения статьи 46 УК о примирении

07:00, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Когда примирение работает, а когда нет: Верховный Суд об освобождении от ответственности.
Верховный Суд объяснил особенности дел о хулиганстве в контексте применения статьи 46 УК о примирении
Иллюстративное изображение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд отметил, что освобождение лица от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим возможно лишь тогда, когда уголовное правонарушение причиняет вред частным интересам физического лица, а не публичным интересам. Поскольку непосредственным объектом хулиганства (ст. 296 УК) является общественный порядок, а причиненный конкретным лицам вред является лишь проявлением посягательства на основной объект, применение ст. 46 УК к лицам, совершившим хулиганство, является преждевременным.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Детали дела

Суды предыдущих инстанций освободили обвиняемого от уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК, на основании ст. 46 УК в связи с примирением виновного с потерпевшим, уголовное производство – закрыли.

В кассационной жалобе прокурор указывает, что освобождение лица от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим возможно лишь тогда, когда уголовным правонарушением причинен вред частным интересам физического лица, а не публичным интересам. Противоправными действиями обвиняемый посягнул на основной непосредственный объект хулиганства – общественный порядок, а обязательным признаком субъективной стороны хулиганства является мотив явного неуважения к обществу.

Позиция КУС: отменены решения судов предыдущих инстанций и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Коллегия судей КУС обратила внимание, что осужденный обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК, где непосредственным объектом является общественный порядок, то есть комплекс общественных отношений, обеспечивающих нормальные условия жизни людей в различных сферах общественно полезной деятельности, спокойный отдых и соблюдение правил поведения.

Дополнительным факультативным объектом хулиганства могут выступать здоровье лица, авторитет органов государственной власти, общественная безопасность.

При этом, учитывая то, что непосредственным объектом хулиганства является именно общественный порядок, а причиненный конкретным лицам вред является лишь проявлением посягательства на основной объект, освобождение лица от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим возможно лишь тогда, когда уголовное правонарушение причиняет вред частным интересам физического лица, а не публичным интересам.

Освобождая осужденного от уголовной ответственности на основании ст. 46 УК, вне надлежащего внимания судов первой и апелляционной инстанций осталось то, что осужденный обвинялся в совершении хулиганства, то есть в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшемся особой дерзостью, которая выразилась в нанесении потерпевшему телесных повреждений, повреждении имущества, длительном нарушении общественного порядка в присутствии других лиц, находившихся в общественном месте, и обычный ритм жизни которых был нарушен.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 11.11.2025 по делу № 643/5610/24 (производство № 51-2765км25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховный Суд судебная практика КУС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обновленное правописание, отказ от русизмов и канцеляризмов: в Украине усилят защиту государственного языка

Обновленный правописание украинского языка должно быть подготовлено до 1 февраля 2026 года.

Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

В Раде призывают Кабмин выделить средства и создать резерв трансформаторов для энергетической стабильности Киева, Днепра и областей

После массированных ударов РФ сотни тысяч украинцев остались без света — депутаты требуют от правительства срочно обеспечить резерв трансформаторов и оборудования для критической инфраструктуры.

За угрозы чиновникам в интернете могут лишить свободы до 10 лет — законопроект

В Украине планируют усилить ответственность за угрозы государственным и общественным деятелям.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]