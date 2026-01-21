  1. Судова практика
Вітчим, який утримує трьох дітей, має право на відстрочку від мобілізації: позиція суду

17:30, 21 січня 2026
Суд визнав протиправною відмову ТЦК та зобов’язав повторно розглянути заяву військовозобов’язаного.
Вітчим, який утримує трьох дітей, має право на відстрочку від мобілізації: позиція суду
Чоловік, який виховує та утримує трьох неповнолітніх дітей, має право на відстрочку від мобілізації — навіть якщо двоє з них не є його біологічними дітьми. Якщо діти проживають з ним однією сім’єю, а їхній біологічний батько помер, відмова територіального центру комплектування у відстрочці є незаконною.

Такого висновку дійшов Житомирський окружний адміністративний суд, розглядаючи спір між військовозобов’язаним та територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Суд наголосив: вирішальним є не формальне батьківство, а фактичне утримання дітей і реальні сімейні відносини.

Обставини справи №240/15671/25

Військовозобов’язаний звернувся до ТЦК із заявою про надання відстрочки від призову на підставі пункту 3 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» — як чоловік, на утриманні якого перебувають троє дітей віком до 18 років.

Одна з дітей є спільною з нинішньою дружиною, ще двоє — її діти від попереднього шлюбу. Біологічний батько цих дітей помер. Позивач надав свідоцтва про народження дітей, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть батька дітей, довідку про склад сім’ї та довідку органу місцевого самоврядування про спільне проживання і фактичне утримання дітей.

Комісія ТЦК відмовила у відстрочці, пославшись на відсутність документів, які б підтверджували, що в дітей немає матері, інших родичів або що такі особи не можуть їх утримувати. На думку комісії, сам факт матеріальної допомоги з боку вітчима не означає «утримання» у розумінні сімейного законодавства.

Не погодившись із відмовою, чоловік звернувся до суду.

Правова оцінка суду

Суд звернув увагу, що відповідно до Сімейного кодексу України вітчим зобов’язаний утримувати неповнолітніх пасинка та падчерку, які з ним проживають, якщо у них немає батька або він не може надавати утримання з поважних причин. У цій справі біологічний батько дітей помер, що підтверджено свідоцтвом про смерть.

Крім того, суд нагадав позицію Конституційного Суду України щодо широкого розуміння поняття «член сім’ї», яке охоплює не лише кровних родичів, а й осіб, які спільно проживають, ведуть спільне господарство та мають реальні сімейні зв’язки, зокрема вітчима і падчерок чи пасинків.

Суд встановив, що подані позивачем документи підтверджують:

  • перебування у зареєстрованому шлюбі;
  • спільне проживання з трьома дітьми;
  • смерть біологічного батька двох із них;
  • фактичне утримання всіх трьох дітей.

Водночас комісія ТЦК, відмовляючи у відстрочці, не здійснила належної перевірки поданих документів, не скористалася правом запитів до державних реєстрів і не дала оцінки довідкам органу місцевого самоврядування.

Рішення суду

Суд визнав протиправним та скасував рішення комісії ТЦК про відмову у наданні відстрочки. Разом із тим суд не став зобов’язувати ТЦК безпосередньо надати відстрочку, зазначивши, що це належить до дискреційних повноважень органу.

Натомість суд зобов’язав комісію повторно розглянути заяву військовозобов’язаного з урахуванням правових висновків, викладених у рішенні, та відшкодувати позивачу сплачений судовий збір.

суд діти рішення суду мобілізація відстрочка військовозобов'язаний

