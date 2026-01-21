  1. Судебная практика
Отчим, который содержит троих детей, имеет право на отсрочку от мобилизации: позиция суда

17:30, 21 января 2026
Суд признал противоправным отказ ТЦК и обязал повторно рассмотреть заявление военнообязанного.
Мужчина, который воспитывает и содержит троих несовершеннолетних детей, имеет право на отсрочку от мобилизации — даже если двое из них не являются его биологическими детьми. Если дети проживают с ним одной семьей, а их биологический отец умер, отказ территориального центра комплектования в предоставлении отсрочки является незаконным.

К такому выводу пришел Житомирский окружной административный суд, рассматривая спор между военнообязанным и территориальным центром комплектования и социальной поддержки. Суд подчеркнул: решающим является не формальное отцовство, а фактическое содержание детей и реальные семейные отношения.

Обстоятельства дела №240/15671/25

Военнообязанный обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва на основании пункта 3 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» — как мужчина, на содержании которого находятся трое детей в возрасте до 18 лет.

Один из детей является общим с нынешней супругой, еще двое — ее дети от предыдущего брака. Биологический отец этих детей умер. Истец предоставил свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке, свидетельство о смерти отца детей, справку о составе семьи и справку органа местного самоуправления о совместном проживании и фактическом содержании детей.

Комиссия ТЦК отказала в отсрочке, сославшись на отсутствие документов, подтверждающих, что у детей нет матери, других родственников либо что такие лица не могут их содержать. По мнению комиссии, сам факт материальной помощи со стороны отчима не означает «содержание» в понимании семейного законодательства.

Не согласившись с отказом, мужчина обратился в суд.

Правовая оценка суда

Суд обратил внимание, что в соответствии с Семейным кодексом Украины отчим обязан содержать несовершеннолетних пасынка и падчерицу, которые с ним проживают, если у них нет отца либо он не может предоставлять содержание по уважительным причинам. В данном деле биологический отец детей умер, что подтверждено свидетельством о смерти.

Кроме того, суд напомнил позицию Конституционного Суда Украины относительно широкого понимания понятия «член семьи», которое охватывает не только кровных родственников, но и лиц, которые совместно проживают, ведут общее хозяйство и имеют реальные семейные связи, в частности отчима и падчериц либо пасынков.

Суд установил, что представленные истцом документы подтверждают:

  • пребывание в зарегистрированном браке;
  • совместное проживание с тремя детьми;
  • смерть биологического отца двоих из них;
  • фактическое содержание всех троих детей.

В то же время комиссия ТЦК, отказывая в отсрочке, не осуществила надлежащей проверки представленных документов, не воспользовалась правом направлять запросы в государственные реестры и не дала оценки справкам органа местного самоуправления.

Решение суда

Суд признал противоправным и отменил решение комиссии ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки. Вместе с тем суд не стал обязывать ТЦК непосредственно предоставить отсрочку, указав, что это относится к дискреционным полномочиям органа.

Вместо этого суд обязал комиссию повторно рассмотреть заявление военнообязанного с учетом правовых выводов, изложенных в решении, а также возместить истцу уплаченный судебный сбор.

