У Хмельницькому військовослужбовицю ЗСУ засудили до 5,5 років ув’язнення за крадіжку з магазину

Військовослужбовицю судили за викрадення понад 12 тисяч гривень із каси магазину.

Хмельницький міськрайонний суд у відкритому засіданні розглянув кримінальну справу щодо військовослужбовиці Збройних сил України, яку обвинувачують у повторній крадіжці, скоєній в умовах воєнного стану. Про це повідомили в суді.

Перебуваючи у приміщенні магазину «Фреш Маркет» у Хмельницькому, де здійснює підприємницьку діяльність ТОВ «Смактрейд», жінка викрала з каси підприємства 12300 тисяч гривень, якими у подальшому розпорядилася на власний розсуд.

До цього часу 33-річна обвинувачена вже мала шість судимостей, п’ять із них за шахрайства, шосту, ще не зняту та непогашену, за тією ж ст. 185 КК України. У січні поточного року вона була умовно-достроково звільнена від відбування покарання для проходження військової служби із Збаразької ВК Тернопільської області з невідбутою частиною покарання 1 рік 8 місяців 16 днів.

Допитана у судовому засіданні, жінка у вчиненому щиро розкаялася та просила суворо не карати. Обставиною, що пом’якшує покарання обвинуваченої, є щире каяття, при якому вона продемонструвала готовність понести заслужене покарання. Обставин, що обтяжують покарання, суд не встановив.

Хмельницький міськрайонний суд ухвалив визнати жінку винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та призначити їй покарання у виді п’яти років і п’яти місяців позбавлення волі. А за сукупністю вироків та приєднанням до призначеного покарання за цим вироком невідбутої частину покарання за одним із вироків, остаточно призначений строк складає п’ять років і шість місяців позбавлення волі.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

