В Хмельницком военнослужащую ВСУ приговорили к 5,5 годам тюрьмы за кражу из магазина

07:36, 22 января 2026
Военнослужащую судили за кражу более 12 тысяч гривен из кассы магазина.
Хмельницкий горрайонный суд в открытом заседании рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащей Вооруженных сил Украины, обвиняемой в повторной краже, совершенной в условиях военного положения. Об этом сообщили в суде.

Находясь в помещении магазина «Фреш Маркет» в Хмельницком, где осуществляет предпринимательскую деятельность ООО «Смактрейд», женщина похитила из кассы предприятия 12,3 млн гривен, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.

К этому времени 33-летняя обвиняемая уже имела шесть судимостей, пять из них за мошенничества, шестую, еще не снятую и непогашенную, по той же ст. 185 УК Украины. В январе текущего года она была условно-досрочно освобождена от отбывания наказания для прохождения военной службы из Збаражской ВК Тернопольской области с неотбытой частью наказания 1 год 8 месяцев 16 дней.

Допрошенная в судебном заседании, женщина в совершенном искренне раскаялась и просила строго не наказывать. Обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемой, является искреннее раскаяние, при котором она продемонстрировала готовность понести заслуженное наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

Хмельницкий горрайонный суд постановил признать женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины и назначить ей наказание в виде пяти лет и пяти месяцев лишения свободы. А по совокупности приговоров и присоединению к назначенному наказанию по этому приговору неотбытой часть наказания по одному из приговоров окончательно назначенный срок составляет пять лет и шесть месяцев лишения свободы.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Хмельницкий апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

суд военные кража приговор

