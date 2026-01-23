Суддя-доповідач Блажівська у Верховному Суді підтвердила: представник у суді повинен документально підтвердити свої повноваження

Навіть якщо документ подано від імені державного органу або юридичної особи, без підтвердження повноважень суд може його не прийняти.

Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду дійшов висновку, що сам факт подання процесуального документа від імені суб’єкта владних повноважень не звільняє представника від обов’язку підтвердити свої повноваження діяти в судовому процесі. Підтвердження повноважень має здійснюватися на підставі закону, статуту, положення, трудового договору або контракту, а також довіреності. При цьому важливо визначити обсяг цих повноважень та законність дій представника у конкретному судовому процесі.

Обставини справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду (суддя-доповідач Блажівська Н.Є., судді Білоус О.В., Желтобрюх І.Л.) розглянув у порядку письмового провадження касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Мірель продукт» на ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 12 серпня 2025 року у справі № 640/21001/21.

ТОВ «Мірель продукт» (позивач) звернулося до адміністративного суду з позовом до Головного управління ДПС у м. Києві (відповідач), в якому просило визнати протиправним та скасувати наказ ГУ ДПС у м. Києві від 1 липня 2021 року № 5407 «Про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Мірель продукт»».

Справа спочатку була прийнята до провадження Окружним адміністративним судом м. Києва ухвалою від 14 вересня 2021 року. У зв’язку з ліквідацією цього суду матеріали передано до Полтавського окружного адміністративного суду.

24 квітня 2025 року Полтавський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яким відмовив у задоволенні позову ТОВ «Мірель продукт».

Апеляційну скаргу на це рішення спочатку подано до Другого апеляційного адміністративного суду, який 16 липня 2025 року ухвалою передав матеріали апеляційної скарги за територіальною підсудністю до Шостого апеляційного адміністративного суду.

Рішення Шостого апеляційного адміністративного суду

Ухвалою від 12 серпня 2025 року Шостий апеляційний адміністративний суд (судді Ключкович В.Ю., Беспалов О.О., Грибан І.О.) повернув апеляційну скаргу позивачу.

Суд апеляційної інстанції встановив, що до апеляційної скарги не додано документів, які б підтверджували надання повноважень адвокату Севастьянову Сергію Вікторовичу щодо його представництва інтересів ТОВ «Мірель продукт» саме у Шостому апеляційному адміністративному суді.

Суд дійшов висновку, що адвокат Севастьянов С.В. не надав належного ордера на підтвердження своїх повноважень. Відповідно, апеляційна скарга визнана підписаною особою, яка не має права її підписувати.

Позиція позивача у касаційній скарзі

ТОВ «Мірель продукт» не погоджується з ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду та оскаржує її в касаційному порядку.

Позивач зазначає, що Другий апеляційний адміністративний суд, відкривши апеляційне провадження, визнав достатнім підтвердження повноважень адвоката Севастьянова С.В.

На думку позивача, Шостий апеляційний адміністративний суд проявив надмірний формалізм при оцінці вимог пункту 1 частини четвертої статті 298 Кодексу адміністративного судочинства України, що суттєво обмежило право ТОВ «Мірель продукт» на судовий захист порушених прав та інтересів.

Позивач вважає, що апеляційну скаргу слід було прийняти до розгляду, а в разі виникнення питань щодо повноважень адвоката — залишити скаргу без руху для усунення недоліків.

Адвокат вказує, що ордер на представництво інтересів ТОВ «Мірель продукт» виданий без обмежень щодо представництва, і оскільки апеляційна скарга спочатку направлялася до Другого апеляційного адміністративного суду, то ордер видавався саме для представництва в цьому суді. Законодавство, за позицією позивача, не передбачає обов’язкової заміни ордера під час передачі справи з одного апеляційного суду до іншого на етапі такої передачі.

Позивач стверджує, що суд апеляційної інстанції повинен перевіряти повноваження представника вже під час судового розгляду, якщо справа надійшла в порядку, передбаченому статтею 29 КАС України.

Вимоги касаційної скарги

За результатами касаційного розгляду ТОВ «Мірель продукт» просить скасувати ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 12 серпня 2025 року у справі № 640/21001/21 та передати справу для продовження розгляду.

Позиція Верховного Суду щодо повноважень представника та повернення апеляційної скарги

Верховний Суд наголосив, що відповідно до частини другої статті 44 Кодексу адміністративного судочинства України учасники справи зобов’язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов’язки. Це означає, що учасники насамперед повинні дотримуватися встановлених правил і процедур. Подання апеляційної скарги без належних доказів повноважень представника є порушенням процесуальних норм, які регулюють порядок звернення до суду.

Повернення апеляційної скарги через відсутність доказів повноважень на її подання, за висновком Верховного Суду, не є проявом надмірного формалізму, а становить необхідну умову забезпечення належної правової процедури, яка є чіткою та не допускає різного тлумачення.

Суд також послався на свою постанову від 27 лютого 2025 року у справі № 520/29690/23, в якій зазначено, що сама по собі можливість певної особи подати процесуальний документ від імені суб’єкта не звільняє її від обов’язку підтвердити свої повноваження діяти в судовому процесі на підставі закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) або довіреності, а також обсяг таких повноважень.

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 298 КАС України апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом апеляційної інстанції, якщо вона подана особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, не підписана, або підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено.

З урахуванням наведеного Верховний Суд погодився з висновками Шостого апеляційного адміністративного суду про необхідність повернення апеляційної скарги через неподання належного ордера, який би підтверджував повноваження адвоката Севастьянова Сергія Вікторовича представляти інтереси ТОВ «Мірель продукт» саме в цьому суді. Доводи адвоката Позивача не знайшли свого підтвердження.

Щодо відкриття апеляційного провадження Другим апеляційним адміністративним судом

Верховний Суд звернув увагу, що факт відкриття апеляційного провадження Другим апеляційним адміністративним судом не свідчить про визнання адміністративної правосуб’єктності адвоката Севастьянова С.В. та не перешкоджає подальшому реагуванню на виявлені недоліки.

Відповідно до частини першої статті 305 КАС України суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження, якщо після відкриття апеляційного провадження виявилося, що апеляційну скаргу не підписано, подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, або підписано особою, яка не має права її підписувати.

Таким чином, Кодекс адміністративного судочинства України прямо передбачає можливість процесуального реагування на підписання апеляційної скарги неуповноваженою особою навіть після відкриття провадження.

Висновки касаційної інстанції

Колегія суддів Верховного Суду встановила, що скаржник не довів, а суд не виявив порушення Шостим апеляційним адміністративним судом норм процесуального права, які могли б слугувати підставою для скасування оскаржуваної ухвали.

З урахуванням обставин справи та правового регулювання спірних правовідносин Верховний Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги. Доводи, викладені в касаційній скарзі, не спростовують висновку суду апеляційної інстанції про повернення апеляційної скарги.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 349 КАС України суд касаційної інстанції має право залишити судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій без змін, а скаргу — без задоволення.

Згідно з частиною першою статті 350 КАС України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення — без змін, якщо рішення, переглянуте в межах, передбачених статтею 341 цього Кодексу, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Переглянувши ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 12 серпня 2025 року в межах доводів касаційної скарги та перевіривши правильність застосування норм процесуального права, Верховний Суд дійшов висновку про відсутність підстав вважати, що суд апеляційної інстанції допустив порушення норм процесуального права, які могли б бути підставою для скасування ухвали.

Резолютивна частина постанови

Керуючись статтями 341, 344, 349, 350, 355, 356, 359 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Мірель продукт» залишити без задоволення, а ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 12 серпня 2025 року — без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її ухвалення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

