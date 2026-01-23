Судья-докладчик Блаживская в Верховном Суде подтвердила: представитель в суде должен документально подтвердить свои полномочия

Даже если документ подан от имени государственного органа или юридического лица, без подтверждения полномочий суд может его не принять.

Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда пришел к выводу, что сам факт подачи процессуального документа от имени субъекта властных полномочий не освобождает представителя от обязанности подтвердить свои полномочия действовать в судебном процессе. Подтверждение полномочий должно осуществляться на основании закона, устава, положения, трудового договора или контракта, а также доверенности. При этом важно определить объем этих полномочий и законность действий представителя в конкретном судебном процессе.

Обстоятельства дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда (судья-докладчик Блаживская Н.Е., судьи Белоус А.В., Желтобрюх И.Л.) рассмотрел в порядке письменного производства кассационную жалобу Общества с ограниченной ответственностью «Мирель продукт» на определение Шестого апелляционного административного суда от 12 августа 2025 года по делу № 640/21001/21.

ООО «Мирель продукт» (истец) обратилось в административный суд с иском к Главному управлению ГНС в г. Киеве (ответчик), в котором просило признать противоправным и отменить приказ ГУ ГНС в г. Киеве от 1 июля 2021 года № 5407 «О проведении документальной плановой выездной проверки ООО «Мирель продукт»».

Дело первоначально было принято к производству Окружным административным судом г. Киева постановлением от 14 сентября 2021 года. В связи с ликвидацией этого суда материалы переданы в Полтавский окружной административный суд.

24 апреля 2025 года Полтавский окружной административный суд принял решение, которым отказал в удовлетворении иска ООО «Мирель продукт».

Апелляционная жалоба на это решение сначала была подана во Второй апелляционный административный суд, который 16 июля 2025 года постановлением передал материалы апелляционной жалобы по территориальной подсудности в Шестой апелляционный административный суд.

Решение Шестого апелляционного административного суда

Постановлением от 12 августа 2025 года Шестой апелляционный административный суд (судьи Ключкович В.Ю., Беспалов А.А., Грибан И.А.) вернул апелляционную жалобу истцу.

Суд апелляционной инстанции установил, что к апелляционной жалобе не приложены документы, подтверждающие предоставление полномочий адвокату Севастьянову Сергею Викторовичу по представлению интересов ООО «Мирель продукт» именно в Шестом апелляционном административном суде.

Суд пришел к выводу, что адвокат Севастьянов С.В. не предоставил надлежащего ордера в подтверждение своих полномочий. Соответственно, апелляционная жалоба признана подписанной лицом, не имеющим права ее подписывать.

Позиция истца в кассационной жалобе

ООО «Мирель продукт» не соглашается с постановлением Шестого апелляционного административного суда и обжалует его в кассационном порядке.

Истец отмечает, что Второй апелляционный административный суд, открыв апелляционное производство, счел достаточным подтверждение полномочий адвоката Севастьянова С.В.

По мнению истца, Шестой апелляционный административный суд проявил чрезмерный формализм при оценке требований пункта 1 части четвертой статьи 298 Кодекса административного судопроизводства Украины, что существенно ограничило право ООО «Мирель продукт» на судебную защиту нарушенных прав и интересов.

Истец считает, что апелляционную жалобу следовало принять к рассмотрению, а в случае возникновения вопросов относительно полномочий адвоката — оставить жалобу без движения для устранения недостатков.

Адвокат указывает, что ордер на представительство интересов ООО «Мирель продукт» выдан без ограничений по представительству, и поскольку апелляционная жалоба изначально направлялась во Второй апелляционный административный суд, то ордер выдавался именно для представительства в этом суде. Законодательство, по позиции истца, не предусматривает обязательной замены ордера при передаче дела из одного апелляционного суда в другой на этапе такой передачи.

Истец утверждает, что суд апелляционной инстанции должен проверять полномочия представителя уже во время судебного разбирательства, если дело поступило в порядке, предусмотренном статьей 29 КАС Украины.

Требования кассационной жалобы

По результатам кассационного рассмотрения ООО «Мирель продукт» просит отменить постановление Шестого апелляционного административного суда от 12 августа 2025 года по делу № 640/21001/21 и передать дело для продолжения рассмотрения.

Позиция Верховного Суда относительно полномочий представителя и возврата апелляционной жалобы

Верховный Суд подчеркнул, что в соответствии с частью второй статьи 44 Кодекса административного судопроизводства Украины участники дела обязаны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами и неукоснительно выполнять процессуальные обязанности. Это означает, что участники прежде всего должны соблюдать установленные правила и процедуры. Подача апелляционной жалобы без надлежащих доказательств полномочий представителя является нарушением процессуальных норм, регулирующих порядок обращения в суд.

Возвращение апелляционной жалобы из-за отсутствия доказательств полномочий на ее подачу, по заключению Верховного Суда, не является проявлением чрезмерного формализма, а представляет собой необходимое условие обеспечения надлежащей правовой процедуры, которая является четкой и не допускает различного толкования.

Суд также сослался на свое постановление от 27 февраля 2025 года по делу № 520/29690/23, в котором указано, что сама по себе возможность определенного лица подать процессуальный документ от имени субъекта не освобождает его от обязанности подтвердить свои полномочия действовать в судебном процессе на основании закона, устава, положения, трудового договора (контракта) или доверенности, а также объем таких полномочий.

В соответствии с пунктом 1 части четвертой статьи 298 КАС Украины апелляционная жалоба не принимается к рассмотрению и возвращается судом апелляционной инстанции, если она подана лицом, не имеющим административной процессуальной дееспособности, не подписана или подписана лицом, не имеющим права ее подписывать, или лицом, должностное положение которого не указано.

С учетом изложенного Верховный Суд согласился с выводами Шестого апелляционного административного суда о необходимости возвращения апелляционной жалобы из-за непредставления надлежащего ордера, который бы подтверждал полномочия адвоката Севастьянова Сергея Викторовича представлять интересы ООО «Мирель продукт» именно в этом суде. Доводы адвоката истца не нашли своего подтверждения.

Относительно открытия апелляционного производства Вторым апелляционным административным судом

Верховный Суд обратил внимание, что факт открытия апелляционного производства Вторым апелляционным административным судом не свидетельствует о признании административной правосубъектности адвоката Севастьянова С.В. и не препятствует дальнейшему реагированию на выявленные недостатки.

В соответствии с частью первой статьи 305 КАС Украины суд апелляционной инстанции закрывает апелляционное производство, если после открытия апелляционного производства выяснилось, что апелляционная жалоба не подписана, подана лицом, не имеющим административной процессуальной дееспособности, или подписана лицом, не имеющим права ее подписывать.

Таким образом, Кодекс административного судопроизводства Украины прямо предусматривает возможность процессуального реагирования на подписание апелляционной жалобы неуполномоченным лицом даже после открытия производства.

Выводы кассационной инстанции

Коллегия судей Верховного Суда установила, что жалобщик не доказал, а суд не выявил нарушения Шестым апелляционным административным судом норм процессуального права, которые могли бы служить основанием для отмены обжалуемого постановления.

С учетом обстоятельств дела и правового регулирования спорных правоотношений Верховный Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы. Доводы, изложенные в кассационной жалобе, не опровергают вывод суда апелляционной инстанции о возвращении апелляционной жалобы.

В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 349 КАС Украины суд кассационной инстанции имеет право оставить судебные решения судов первой и (или) апелляционной инстанций без изменений, а жалобу — без удовлетворения.

Согласно части первой статьи 350 КАС Украины суд кассационной инстанции оставляет кассационную жалобу без удовлетворения, а судебные решения — без изменений, если решение, пересмотренное в пределах, предусмотренных статьей 341 настоящего Кодекса, принято с соблюдением норм материального и процессуального права.

Пересмотрев постановление Шестого апелляционного административного суда от 12 августа 2025 года в пределах доводов кассационной жалобы и проверив правильность применения норм процессуального права, Верховный Суд пришел к выводу об отсутствии оснований считать, что суд апелляционной инстанции допустил нарушение норм процессуального права, которые могли бы быть основанием для отмены постановления.

Резолютивная часть постановления

Руководствуясь статьями 341, 344, 349, 350, 355, 356, 359 Кодекса административного судопроизводства Украины, Верховный Суд

ПОСТАНОВИЛ:

Кассационную жалобу Общества с ограниченной ответственностью «Мирель продукт» оставить без удовлетворения, а определение Шестого апелляционного административного суда от 12 августа 2025 года — без изменений.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

