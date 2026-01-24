Жінка прожила з чоловіком майже 30 років без шлюбу, але не змогла успадкувати майно: справу вирішив суд

Нотаріус відмовив через відсутність документів про родинні відносини, тож жінка була змушена звернутися до суду для підтвердження факту спільного проживання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жінка, яка майже 30 років прожила з чоловіком однією сім’єю без офіційної реєстрації шлюбу, змогла підтвердити своє право на спадщину лише через суд. Після смерті співмешканця нотаріус відмовив їй в оформленні спадкових прав через відсутність документів про родинні відносини. Подільський районний суд міста Кропивницького визнав факт спільного проживання однією сім’єю та відкрив заявниці можливість успадкувати майно померлого.

Обставини справи № 405/2767/25

Жінка звернулася до суду в порядку окремого провадження після того, як їй відмовили в оформленні спадщини. Вона понад 28 років проживала з чоловіком однією сім’єю, вела з ним спільне господарство, мала спільний побут, але шлюб офіційно не реєструвала. Після смерті чоловіка вона у встановлений строк звернулася до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини, однак отримала роз’яснення про неможливість видачі свідоцтва через відсутність документів, які підтверджують статус спадкоємця.

У зв’язку з цим заявниця просила суд встановити юридичний факт проживання з померлим однією сім’єю без реєстрації шлюбу з липня 1995 року до дня його смерті. Зазначала, що ані вона, ані померлий не перебували в іншому шлюбі, саме вона організувала та оплатила поховання, продовжує утримувати житло та сплачувати комунальні платежі.

Кропивницька міська рада, залучена як заінтересована особа, заперечувала проти задоволення заяви. Приватний нотаріус участі в судових засіданнях не брав і просив розглянути справу за його відсутності.

Докази, досліджені судом

Суд оцінив докази в сукупності, зокрема:

акт про спільне проживання, складений та підписаний сусідами;

показання кількох свідків, які підтвердили тривалі фактичні шлюбні відносини, спільний побут і господарство;

спільні фотографії за різні періоди життя;

квитанції про витрати на поховання, оформлені на заявницю;

документи щодо оплати комунальних послуг;

копію декларації про вибір лікаря, у якій померлий зазначив заявницю довіреною особою.

Також суд дослідив матеріали спадкової справи, з яких убачається, що інших спадкоємців, які заявили б про прийняття спадщини, немає.

Правова оцінка суду

Суд виходив із положень статті 1264 Цивільного кодексу України, відповідно до яких у четверту чергу право на спадкування мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини.

З урахуванням роз’яснень, викладених у постанові Пленуму Верховного Суду України № 7 від 30 травня 2008 року, суд зазначив, що за відсутності документального підтвердження такого проживання спадкоємець має право звернутися до суду із заявою про встановлення відповідного юридичного факту.

Оцінивши докази, суд дійшов висновку, що проживання заявниці з померлим носило постійний і тривалий характер, не припинялося до моменту смерті спадкодавця, а сам факт має юридичне значення для реалізації спадкових прав.

Рішення суду

Суд задовольнив заяву та встановив факт проживання чоловіка і жінки однією сім’єю без реєстрації шлюбу з липня 1995 року до дня смерті чоловіка. Судові витрати покладено на заявницю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.