  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Женщина прожила с мужчиной почти 30 лет без брака, но не смогла унаследовать имущество: дело решил суд

17:45, 24 января 2026
Нотариус отказал из-за отсутствия документов о родственных отношениях, поэтому женщина была вынуждена обратиться в суд для подтверждения факта совместного проживания.
Женщина прожила с мужчиной почти 30 лет без брака, но не смогла унаследовать имущество: дело решил суд
Женщина, которая почти 30 лет прожила с мужчиной одной семьей без официальной регистрации брака, смогла подтвердить свое право на наследство только через суд. После смерти сожителя нотариус отказал ей в оформлении наследственных прав из-за отсутствия документов о родственных отношениях. Подольский районный суд города Кропивницкого признал факт совместного проживания одной семьей и открыл заявительнице возможность унаследовать имущество умершего.

Обстоятельства дела № 405/2767/25

Женщина обратилась в суд в порядке особого производства после того, как ей отказали в оформлении наследства. Она более 28 лет проживала с мужчиной одной семьей, вела с ним совместное хозяйство, имела общий быт, однако брак официально не регистрировала. После смерти мужчины она в установленный срок обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства, однако получила разъяснение о невозможности выдачи свидетельства из-за отсутствия документов, подтверждающих статус наследника.

В связи с этим заявительница просила суд установить юридический факт проживания с умершим одной семьей без регистрации брака с июля 1995 года до дня его смерти. Указывала, что ни она, ни умерший не состояли в другом браке, именно она организовала и оплатила похороны, продолжает содержать жилье и оплачивать коммунальные платежи.

Кропивницкий городской совет, привлеченный в качестве заинтересованного лица, возражал против удовлетворения заявления. Частный нотариус участия в судебных заседаниях не принимал и просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Доказательства, исследованные судом

Суд оценил доказательства в совокупности, в частности:

  • акт о совместном проживании, составленный и подписанный соседями;
  • показания нескольких свидетелей, подтвердивших длительные фактические брачные отношения, общий быт и хозяйство;
  • совместные фотографии за разные периоды жизни;
  • квитанции о расходах на похороны, оформленные на заявительницу;
  • документы об оплате коммунальных услуг;
  • копию декларации о выборе врача, в которой умерший указал заявительницу доверенным лицом.

Также суд исследовал материалы наследственного дела, из которых следует, что других наследников, заявивших о принятии наследства, нет.

Правовая оценка суда

Суд исходил из положений статьи 1264 Гражданского кодекса Украины, в соответствии с которыми в четвертую очередь право на наследование имеют лица, которые проживали со спадкодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства.

С учетом разъяснений, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Украины № 7 от 30 мая 2008 года, суд указал, что при отсутствии документального подтверждения такого проживания наследник имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении соответствующего юридического факта.

Оценив доказательства, суд пришел к выводу, что проживание заявительницы с умершим носило постоянный и длительный характер, не прекращалось до момента смерти спадкодателя, а сам факт имеет юридическое значение для реализации наследственных прав.

Решение суда

Суд удовлетворил заявление и установил факт проживания мужчины и женщины одной семьей без регистрации брака с июля 1995 года до дня смерти мужчины. Судебные расходы возложены на заявительницу.

суд нотариус брак наследство судебная практика наследственные правоотношения

