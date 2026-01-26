Батько, який сам виховує дитину, може отримати відстрочку навіть без позбавлення матері батьківських прав — рішення суду

Суд наголосив: достатньою правовою підставою є судове рішення, яким визначено, що дитина проживає з одним із батьків і перебуває на його самостійному вихованні та утриманні.

Якщо після розірвання шлюбу дитина залишається на вихованні батька, він може претендувати на відстрочку від мобілізації навіть тоді, коли мати не позбавлена батьківських прав. До такого висновку дійшов Чернівецький окружний адміністративний суд у рішенні в справі №600/1077/25-а.

Суд визнав протиправною відмову територіального центру комплектування у наданні відстрочки та зобов’язав повторно розглянути заяву військовозобов’язаного по суті. Ключовими у справі стали два питання: чи дає рішення суду про самостійне виховання дитини батьком право на відстрочку та чи може заява про відстрочку подаватися поштою, а не лише шляхом особистої явки.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду після того, як комісія при територіальному центрі комплектування відмовила йому у наданні відстрочки від призову під час мобілізації.

Підставою для звернення за відстрочкою було рішення Першотравневий районний суд м. Чернівці від 29 жовтня 2024 року, яким шлюб між подружжям було розірвано, а малолітню доньку залишено проживати з батьком — на його самостійному вихованні та утриманні.

Посилаючись на пункт 4 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», батько у січні 2025 року надіслав до ТЦК заяву про надання відстрочки разом із нотаріально засвідченими копіями необхідних документів. Заяву було направлено поштовим зв’язком.

Комісія відмовила, мотивуючи це тим, що заява подана з порушенням пункту 58 Порядку №560, оскільки не була подана «особисто».

Правова оцінка суду

Суд детально проаналізував норми законодавства та дійшов кількох принципових висновків.

1. Хто має право на відстрочку

Пункт 4 частини першої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» прямо передбачає право на відстрочку для військовозобов’язаних, які самостійно виховують та утримують дитину за рішенням суду.

Суд підкреслив:

закон не вимагає, щоб другий з батьків був позбавлений батьківських прав;

достатньою правовою підставою є судове рішення, яким визначено, що дитина проживає з одним із батьків і перебуває на його самостійному вихованні та утриманні.

Отже, сам факт того, що мати дитини формально зберігає батьківські права, не виключає права батька на відстрочку.

2. Чи обов’язкова особиста явка до ТЦК

Ключовим у справі стало тлумачення вимоги «особистого подання» заяви.

Суд зазначив, що ані Закон «Про військовий обов’язок і військову службу», ані Закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ані Порядок №560 не містять прямої вимоги про обов’язкову фізичну присутність військовозобов’язаного у ТЦК для подання заяви про відстрочку.

На думку суду, особисте подання означає подання заяви від імені самої особи, а не спосіб доставки документів. Надсилання заяви поштою не порушує процедури та не може бути підставою для відмови без розгляду питання по суті.

Комісія, отримавши заяву та документи, була зобов’язана перевірити наявність підстав для відстрочки, оцінити подані докази, ухвалити мотивоване рішення — про надання або відмову.

Формальна відмова без аналізу суті заяви суд визнав протиправною.

Рішення суду

Суд повністю задовольнив позов і постановив визнати протиправним та скасувати рішення комісії ТЦК про відмову у наданні відстрочки, зобов’язати ТЦК повторно розглянути заяву позивача з урахуванням правових висновків суду, стягнути з відповідача судовий збір.

