Отец, который самостоятельно воспитывает ребенка, может получить отсрочку даже без лишения матери родительских прав — решение суда

Если после расторжения брака ребенок остается на воспитании отца, он может претендовать на отсрочку от мобилизации даже тогда, когда мать не лишена родительских прав. К такому выводу пришел Черновицкий окружной административный суд в решении по делу №600/1077/25-а.

Суд признал противоправным отказ территориального центра комплектования в предоставлении отсрочки и обязал повторно рассмотреть заявление военнообязанного по существу. Ключевыми в деле стали два вопроса: предоставляет ли решение суда о самостоятельном воспитании ребенка отцом право на отсрочку и может ли заявление об отсрочке подаваться по почте, а не исключительно путем личной явки.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд после того, как комиссия при территориальном центре комплектования отказала ему в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации.

Основанием для обращения за отсрочкой стало решение Первомайского районного суда г. Черновцы от 29 октября 2024 года, которым брак между супругами был расторгнут, а малолетнюю дочь оставлено проживать с отцом — на его самостоятельном воспитании и содержании.

Ссылаясь на пункт 4 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», отец в январе 2025 года направил в ТЦК заявление о предоставлении отсрочки вместе с нотариально заверенными копиями необходимых документов. Заявление было направлено почтовой связью.

Комиссия отказала, мотивируя это тем, что заявление подано с нарушением пункта 58 Порядка №560, поскольку не было подано «лично».

Правовая оценка суда

Суд детально проанализировал нормы законодательства и пришел к нескольким принципиальным выводам.

1. Кто имеет право на отсрочку

Пункт 4 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» прямо предусматривает право на отсрочку для военнообязанных, которые самостоятельно воспитывают и содержат ребенка по решению суда.

Суд подчеркнул:

закон не требует, чтобы второй из родителей был лишен родительских прав;

достаточным правовым основанием является судебное решение, которым определено, что ребенок проживает с одним из родителей и находится на его самостоятельном воспитании и содержании.

Следовательно, сам факт того, что мать ребенка формально сохраняет родительские права, не исключает права отца на отсрочку.

2. Обязательна ли личная явка в ТЦК

Ключевым в деле стало толкование требования «личного подачи» заявления.

Суд отметил, что ни Закон «О воинской обязанности и военной службе», ни Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», ни Порядок №560 не содержат прямого требования об обязательном физическом присутствии военнообязанного в ТЦК для подачи заявления об отсрочке.

По мнению суда, личная подача означает подачу заявления от имени самого лица, а не способ доставки документов. Направление заявления по почте не нарушает процедуру и не может быть основанием для отказа без рассмотрения вопроса по существу.

Комиссия, получив заявление и документы, была обязана проверить наличие оснований для отсрочки, оценить представленные доказательства, принять мотивированное решение — о предоставлении или отказе.

Формальный отказ без анализа существа заявления суд признал противоправным.

Решение суда

Суд полностью удовлетворил иск и постановил признать противоправным и отменить решение комиссии ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки, обязать ТЦК повторно рассмотреть заявление истца с учетом правовых выводов суда, взыскать с ответчика судебный сбор.

