В Житомирі суд оштрафував жінку, діти якої пропускали уроки в ліцеї

Порушення кваліфікували як повторне ухилення від виконання батьківських обов’язків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Корольовський районний суд м. Житомира визнав місцеву жительку винною у повторному протягом року ухиленні від виконання батьківських обов’язків. Підставою стали систематичні безпідставні пропуски занять її неповнолітніми дітьми у ліцеї. Суд наклав на жінку штраф у розмірі 1700 грн та стягнув судовий збір.

Обставини справи №295/16051/25

Як встановив суд, у період з 9 жовтня по 10 листопада 2025 року жінка, перебуваючи за місцем проживання, не забезпечила належного виконання своїх батьківських обов’язків щодо двох неповнолітніх дітей. Унаслідок цього діти без поважних причин пропускали навчальні заняття в ліцеї № 8 м. Житомира.

Правопорушення було кваліфіковано як повторне, оскільки раніше, у червні 2025 року, цю ж особу вже притягували до адміністративної відповідальності за порушення вимог статті 184 КУпАП.

Суд констатував, що такими діями порушено норми статті 150 Сімейного кодексу України та статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», які покладають на батьків обов’язок забезпечувати умови для життя, виховання і навчання дитини.

Особа, щодо якої складено адміністративні матеріали, двічі не з’явилася до суду — на засідання, призначені на 10 грудня 2025 року та 13 січня 2026 року. Водночас суд встановив, що вона була належним чином повідомлена про дату, час і місце розгляду справи, а клопотань про відкладення не подавала.

З урахуванням положень частини другої статті 268 КУпАП суд розглянув справу за відсутності правопорушниці, оскільки її особиста участь у справах цієї категорії не є обов’язковою.

Оцінка доказів і правова кваліфікація

Винуватість жінки суд підтвердив сукупністю доказів, зокрема:

протоколом про адміністративне правопорушення;

рапортом інспектора ювенальної превенції;

письмовими поясненнями самої особи;

зверненням директора ліцею;

копією попередньої судової постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

Суд дійшов висновку, що ці докази є належними, допустимими та достатніми для доведення складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 184 КУпАП — ухилення батьків від виконання передбачених законом обов’язків щодо забезпечення умов життя, навчання та виховання дітей, вчинене повторно протягом року.

Окремо суд наголосив, що норма статті 184 КУпАП спрямована на захист прав та інтересів дітей і забезпечення належного батьківського нагляду.

Рішення суду

За результатами розгляду справи суд визнав жінку винною та наклав на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн.

Крім того, з неї стягнуто судовий збір у сумі 665,60 грн на користь держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.