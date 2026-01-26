В Житомире суд оштрафовал женщину, дети которой пропускали уроки в лицее

Нарушение квалифицировали как повторное уклонение от выполнения родительских обязанностей.

Корольовский районный суд г. Житомира признал местную жительницу виновной в повторном в течение года уклонении от выполнения родительских обязанностей. Основанием стали систематические безосновательные пропуски занятий ее несовершеннолетними детьми в лицее. Суд наложил на женщину штраф в размере 1700 грн и взыскал судебный сбор.

Обстоятельства дела №295/16051/25

Как установил суд, в период с 9 октября по 10 ноября 2025 года женщина, находясь по месту проживания, не обеспечила надлежащее выполнение своих родительских обязанностей в отношении двух несовершеннолетних детей. В результате этого дети без уважительных причин пропускали учебные занятия в лицее № 8 г. Житомира.

Правонарушение было квалифицировано как повторное, поскольку ранее, в июне 2025 года, это же лицо уже привлекалось к административной ответственности за нарушение требований статьи 184 КУоАП.

Суд констатировал, что такими действиями нарушены нормы статьи 150 Семейного кодекса Украины и статьи 19 Закона Украины «Об охране детства», которые возлагают на родителей обязанность обеспечивать условия для жизни, воспитания и обучения ребенка.

Лицо, в отношении которого составлены административные материалы, дважды не явилось в суд — на заседания, назначенные на 10 декабря 2025 года и 13 января 2026 года. В то же время суд установил, что оно было надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте рассмотрения дела, а ходатайств об отложении не подавало.

С учетом положений части второй статьи 268 КУоАП суд рассмотрел дело в отсутствие правонарушительницы, поскольку ее личное участие в делах этой категории не является обязательным.

Оценка доказательств и правовая квалификация

Виновность женщины суд подтвердил совокупностью доказательств, в частности:

протоколом об административном правонарушении;

рапортом инспектора ювенальной превенции;

письменными объяснениями самой личности;

обращением директора лицея;

копией предыдущего судебного постановления о привлечении к административной ответственности.

Суд пришел к выводу, что эти доказательства являются надлежащими, допустимыми и достаточными для доказывания состава административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 184 КУоАП — уклонение родителей от выполнения предусмотренных законом обязанностей по обеспечению условий жизни, обучения и воспитания детей, совершенное повторно в течение года.

Отдельно суд подчеркнул, что норма статьи 184 КУоАП направлена на защиту прав и интересов детей и обеспечение надлежащего родительского надзора.

Решение суда

По результатам рассмотрения дела суд признал женщину виновной и наложил на нее административное взыскание в виде штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 грн.

Кроме того, с нее взыскан судебный сбор в сумме 665,60 грн в пользу государства.

