Коли різне написання прізвищ блокує пільги: суд встановив факт батьківства зниклого безвісти військового

16:22, 25 січня 2026
Розбіжність у документах суд визнав технічною помилкою, що не спростовує родинних відносин.
Розбіжності у написанні прізвищ у документах не можуть позбавляти члена сім’ї зниклого безвісти військовослужбовця права на соціальні гарантії. Роздільнянський районний суд Одеської області встановив факт родинних відносин між батьком і сином, визнавши, що різне написання прізвищ зумовлене технічною помилкою та особливостями транслітерації.

Обставини справи № 511/2800/25

До суду в порядку окремого провадження звернувся батько військовослужбовця, який зник безвісти під час виконання бойового завдання у вересні 2024 року в Донецькій області. Чоловік намагався реалізувати право на пільги та виплати, передбачені для членів сімей зниклих безвісти військовослужбовців, однак зіткнувся з відмовами з боку органів державної влади.

Зокрема, під час звернення до Центру надання адміністративних послуг для отримання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни заявнику відмовили через неможливість підтвердити родинні відносини. Аналогічна відмова була отримана й у відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Причиною стало різне написання прізвища батька та сина в офіційних документах.

У паспорті та реєстраційному номері облікової картки платника податків заявника прізвище зазначене в одному варіанті, тоді як у свідоцтві про народження сина — в іншому. При цьому актовий запис про народження містив дані про батька, але з іншим написанням прізвища, що унеможливлювало адміністративне підтвердження спорідненості.

Докази та правова позиція

Заявник зазначив, що без встановлення факту родинних відносин він позбавлений можливості реалізувати гарантовані державою права як член сім’ї зниклого безвісти військовослужбовця.

На підтвердження своїх доводів до суду були подані:

  • сповіщення про зникнення безвісти військовослужбовця, у якому заявник зазначений як батько;
  • актовий запис про народження;
  • довідка старостинського округу про спільне проживання батька і сина до моменту призову;
  • письмові пояснення жителів населеного пункту щодо сімейних відносин та ведення спільного господарства.

Суд розглянув справу в порядку окремого провадження, оскільки спір про право відсутній, а встановлення юридичного факту безпосередньо породжує правові наслідки для заявника.

Висновки суду

Оцінивши сукупність доказів відповідно до статей 81 та 89 Цивільного процесуального кодексу України, суд дійшов висновку, що заявник є батьком зниклого безвісти військовослужбовця. Розбіжність у написанні прізвищ суд визнав наслідком технічної помилки та особливостей транслітерації, а не відсутності родинного зв’язку.

Суд також звернув увагу на те, що без встановлення цього факту особа фактично позбавлена можливості отримувати пільги та виплати, передбачені законодавством. При цьому суд застосував принцип належного урядування та врахував практику Європейського суду з прав людини, згідно з якою держава не повинна отримувати вигоду з власних помилок у веденні реєстрів та документації.

У результаті суд задовольнив заяву та встановив факт батьківства, що має юридичне значення. Це рішення дає змогу заявнику повторно звернутися до відповідних органів державної влади для реалізації свого права на соціальні гарантії як члена сім’ї зниклого безвісти військовослужбовця.

