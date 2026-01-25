  1. Судова практика
Шкода, завдана твариною особі чи майну, підлягає повному відшкодуванню її власником — суд

13:58, 25 січня 2026
Черкаський районний суд Черкаської області розглянув справу про порушення правил утримання собак, унаслідок якого собака без намордника напав на кота потерпілої та спричинив його загибель.
Шкода, завдана твариною особі чи майну, підлягає повному відшкодуванню її власником — суд
Черкаський районний суд Черкаської області розглянув справу про адміністративне правопорушення щодо порушення правил утримання собак, передбачене частиною 3 статті 154 КУпАП. Про це повідомили у суді.

Обставини справи 

Постановою судді Черкаського районного суду Черкаської області мешканку села Слобода притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 154 КУпАП.

Суд дійшов висновку про те, що жінка порушила правила утримання собак, а саме вигулювала собаку без намордника, чим заподіяла шкоду потерпілій.Судом встановлено, що громадянка здійснила неналежне утримання власної собаки породи «Американський стаффордширський тер’єр» на кличку «Берта», внаслідок чого собака вибіг без намордника з її домоволодіння та біля будинку покусав кота, який належав потерпілій.

У результаті кіт помер, а потерпілій заподіяно шкоду, чим порушено статтю 12 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Потерпіла у судовому засіданні пояснила, що почула гавкіт та крики і, вибігши на вулицю, побачила громадянку, яка відтягувала своїх трьох собак, а саме двох собак породи «стафордширський тер’єр» та одну собаку породи «німецька вівчарка», від кота потерпілої.

Кіт отримав ушкодження, після чого вона забрала його до будинку. Згодом потерпіла викликала поліцію та повідомила чоловіку про ситуацію, що склалася. Коли власниця собаки дізналася, що було викликано поліцію, вона запитала, чи може відвезти кота до ветеринарної лікарні. Кота відвезли до лікарні, однак згодом він помер. На даний час власниця собаки відшкодувала потерпілій завдану шкоду, матеріальних претензій до неї вона не має.

Правова оцінка та рішення суду

Відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 3447-IV від 21.02.2006 року, особа, яка утримує домашню тварину, зобов’язана забезпечити безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди домашньою твариною. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

Відповідно до статті 22 зазначеного закону, при поводженні з домашньою твариною особа, яка її утримує, зобов’язана забезпечити наявність намордника та повідка, необхідних для вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання.

Статтею 12 Закону України № 3447-IV передбачено, що шкода, заподіяна особі або майну фізичної особи, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи твариною, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує.

Суд визнав жінку винною у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та наклав на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 гривень, без конфіскації тварини.

