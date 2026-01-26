ККС ВС відмовив у перегляді вироку: проголошення ухвали під час повітряної тривоги не порушує прав сторін

Стадія проголошення судового рішення не передбачає можливості заявляти клопотання про відкладення судового засідання.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховний Суд залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими відмовлено у перегляді вироку за нововиявленими обставинами. ВС також відхилив довід засудженого про незаконність продовження розгляду та проголошення ухвали під час повітряної тривоги, наголосивши: стадія проголошення судового рішення не передбачає заявлення клопотань, а сам заявник не довів, як це вплинуло на його права чи законність рішення.

Засуджений до довічного позбавлення волі звернувся із заявою про перегляд вироку Апеляційного суду Сумської області 2004 року за нововиявленими обставинами. Місцевий суд відмовив у задоволенні заяви, апеляційний суд погодився з цим висновком. У касаційній скарзі заявник, серед іншого, стверджував, що місцевий суд неправомірно продовжив розгляд попри повітряну тривогу та проголосив рішення в цей період.

ККС ВС не знайшов підстав для скасування рішень і детально пояснив, чому наведені доводи не є переконливими.

Обставини справи №574/875/20

Вироком Апеляційного суду Сумської області від 15 грудня 2004 року особу визнано винуватою у вчиненні низки особливо тяжких злочинів (умисні вбивства за обтяжуючих обставин, розбій, умисне знищення майна, незаконне заволодіння транспортним засобом, викрадення документів) та призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. У 2005 році цей вирок залишився без змін Верховним Судом України.

Через багато років засуджений подав заяву про перегляд вироку за нововиявленими обставинами. Серед аргументів — твердження про застосування незаконних методів досудового слідства, порушення права на захист, стан здоров’я, який нібито унеможливлював вчинення злочинів, а також відомості про відкриття кримінальних проваджень щодо слідчого та адвоката.

Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку, що наведені обставини не відповідають критеріям нововиявлених у розумінні статті 459 КПК України: вони були відомі або могли бути відомі раніше, вже оцінювалися судами, або ж не підтверджені обвинувальними вироками щодо відповідних осіб.

Що вирішив Верховний Суд

Касаційний кримінальний суд підтвердив правильність такого підходу та наголосив на кількох ключових моментах.

1. Про нововиявлені обставини

ВС підкреслив, що перегляд за нововиявленими обставинами — це виняткова, а не повторна процедура перегляду справи. Такі обставини мають:

об’єктивно існувати на час ухвалення рішення, але бути невідомими суду і заявнику;

мати прямий зв’язок із предметом доказування;

бути настільки істотними, щоб ставити під сумнів правильність вироку чи ухвали.

Посилання засудженого фактично зводилися до незгоди з оцінкою доказів і спроби повторного перегляду справи, що суперечить принципу юридичної визначеності (res judicata).

2. Про повітряну тривогу і проголошення рішення

ВС встановив, що:

судове засідання з розгляду заяви відбулося до оголошення повітряної тривоги;

засуджений брав у ньому активну участь у режимі відеоконференції, висловлював позицію та брав участь у дебатах;

повітряна тривога розпочалася вже після виходу суду до нарадчої кімнати, а в її період відбулося лише проголошення ухвали.

Верховний Суд окремо зауважив: стадія проголошення судового рішення не передбачає можливості заявляти клопотання, зокрема про відкладення розгляду. Крім того, засуджений не пояснив, яким чином саме факт проголошення рішення під час тривоги порушив його фундаментальні права або вплинув на законність ухвали.

3. Інші доводи касації

ВС також відхилив аргументи щодо відсутності повноважень у прокурора та неналежного повідомлення потерпілих. Було встановлено, що прокурор діяв у межах своїх функцій, а потерпілі були належним чином повідомлені; при цьому сторона захисту не наполягала на їх обов’язковій участі.

Висновок

Верховний Суд дійшов висновку, що істотних порушень кримінального процесуального закону не допущено. Ухвали місцевого та апеляційного судів є законними, обґрунтованими й належно вмотивованими. Касаційну скаргу залишено без задоволення, а рішення — без змін.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

