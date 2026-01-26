КУС ВС отказал в пересмотре приговора: оглашение определения во время воздушной тревоги не нарушает прав сторон

Стадия оглашения судебного решения не предусматривает возможности заявлять ходатайства об отложении судебного заседания.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми отказано в пересмотре приговора по вновь открывшимся обстоятельствам. ВС также отклонил довод осужденного о незаконности продолжения рассмотрения и оглашения определения во время воздушной тревоги, подчеркнув: стадия оглашения судебного решения не предусматривает заявления ходатайств, а сам заявитель не доказал, каким образом это повлияло на его права или законность решения.

Осужденный к пожизненному лишению свободы обратился с заявлением о пересмотре приговора Апелляционного суда Сумской области 2004 года по вновь открывшимся обстоятельствам. Местный суд отказал в удовлетворении заявления, апелляционный суд согласился с этим выводом. В кассационной жалобе заявитель, среди прочего, утверждал, что местный суд неправомерно продолжил рассмотрение несмотря на воздушную тревогу и огласил решение в этот период.

КУС ВС не нашел оснований для отмены решений и подробно объяснил, почему приведенные доводы не являются убедительными.

Обстоятельства дела № 574/875/20

Приговором Апелляционного суда Сумской области от 15 декабря 2004 года лицо признано виновным в совершении ряда особо тяжких преступлений (умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах, разбой, умышленное уничтожение имущества, незаконное завладение транспортным средством, похищение документов) и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. В 2005 году этот приговор был оставлен без изменений Верховным Судом Украины.

Спустя много лет осужденный подал заявление о пересмотре приговора по вновь открывшимся обстоятельствам. Среди аргументов — утверждения о применении незаконных методов досудебного следствия, нарушении права на защиту, состоянии здоровья, которое якобы исключало возможность совершения преступлений, а также сведения об открытии уголовных производств в отношении следователя и адвоката.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что приведенные обстоятельства не соответствуют критериям вновь открывшихся в понимании статьи 459 УПК Украины: они были известны или могли быть известны ранее, уже оценивались судами либо не подтверждены обвинительными приговорами в отношении соответствующих лиц.

Что решил Верховный Суд

Кассационный уголовный суд подтвердил правильность такого подхода и подчеркнул несколько ключевых моментов.

1. О вновь открывшихся обстоятельствах

ВС подчеркнул, что пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам — это исключительная, а не повторная процедура пересмотра дела. Такие обстоятельства должны:

объективно существовать на момент принятия решения, но быть неизвестными суду и заявителю;

иметь прямую связь с предметом доказывания;

быть настолько существенными, чтобы ставить под сомнение правильность приговора или определения.

Ссылки осужденного фактически сводились к несогласию с оценкой доказательств и попытке повторного пересмотра дела, что противоречит принципу юридической определенности (res judicata).

2. О воздушной тревоге и оглашении решения

ВС установил, что:

судебное заседание по рассмотрению заявления состоялось до объявления воздушной тревоги;

осужденный принимал в нем активное участие в режиме видеоконференции, высказывал позицию и участвовал в прениях;

воздушная тревога началась уже после выхода суда в совещательную комнату, а в ее период состоялось лишь оглашение определения.

Верховный Суд отдельно отметил: стадия оглашения судебного решения не предусматривает возможности заявлять ходатайства, в том числе об отложении рассмотрения. Кроме того, осужденный не пояснил, каким образом сам факт оглашения решения во время тревоги нарушил его фундаментальные права или повлиял на законность определения.

3. Иные доводы кассации

ВС также отклонил аргументы относительно отсутствия полномочий у прокурора и ненадлежащего уведомления потерпевших. Было установлено, что прокурор действовал в пределах своих функций, а потерпевшие были надлежащим образом уведомлены; при этом сторона защиты не настаивала на их обязательном участии.

Вывод

Верховный Суд пришел к выводу, что существенных нарушений уголовного процессуального закона допущено не было. Определения местного и апелляционного судов являются законными, обоснованными и надлежащим образом мотивированными. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а решения — без изменений.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

