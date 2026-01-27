Чоловіку до отримання бронювання вручили повістку, але він не прийшов у пункт збору — що вирішив суд

Мешканець Полтавщини постав перед судом за ухилення від мобілізації.

Фото: 24tv.ua

Чутівський районний суд Полтавської області 21 січня 2026 року ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо військовозобов’язаного громадянина, обвинуваченого в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Суд встановив, що чоловік перебував на військовому обліку, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. 18 червня 2025 року йому вручили мобілізаційне розпорядження та повістку з вимогою прибути до пункту збору 25 червня для відправлення до навчального центру. Водночас його попередили про кримінальну відповідальність у разі неприбуття.

Попри це, у визначений час чоловік не з’явився до пункту збору та відмовився від проходження військової служби, не маючи на той момент законних підстав для відстрочки. На судовому засіданні він щиро зізнався, що не прибув, тому що злякався. Також він зазначив, що від листопада 2025 року вже має бронювання.

Дії обвинуваченого суд кваліфікував за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Вироком суду йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Разом з тим, з урахуванням щирого каяття, визнання вини, позитивної характеристики та сімейних обставин, суд звільнив засудженого від відбування покарання з випробуванням строком на один рік. На нього покладено обов’язок періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання.

