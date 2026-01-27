  1. Судова практика
  2. / В Україні

Чоловіку до отримання бронювання вручили повістку, але він не прийшов у пункт збору — що вирішив суд

15:03, 27 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мешканець Полтавщини постав перед судом за ухилення від мобілізації.
Чоловіку до отримання бронювання вручили повістку, але він не прийшов у пункт збору — що вирішив суд
Фото: 24tv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чутівський районний суд Полтавської області 21 січня 2026 року ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо військовозобов’язаного громадянина, обвинуваченого в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Суд встановив, що чоловік перебував на військовому обліку, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. 18 червня 2025 року йому вручили мобілізаційне розпорядження та повістку з вимогою прибути до пункту збору 25 червня для відправлення до навчального центру. Водночас його попередили про кримінальну відповідальність у разі неприбуття.

Попри це, у визначений час чоловік не з’явився до пункту збору та відмовився від проходження військової служби, не маючи на той момент законних підстав для відстрочки. На судовому засіданні він щиро зізнався, що не прибув, тому що злякався. Також він зазначив, що від листопада 2025 року вже має бронювання.

Дії обвинуваченого суд кваліфікував за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Вироком суду йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Разом з тим, з урахуванням щирого каяття, визнання вини, позитивної характеристики та сімейних обставин, суд звільнив засудженого від відбування покарання з випробуванням строком на один рік. На нього покладено обов’язок періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду повістка судова практика мобілізація бронювання

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]