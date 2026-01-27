Мужчине до получения бронирования вручили повестку, но он не прибыл в пункт сбора — что решил суд

Житель Полтавской области предстал перед судом за уклонение от мобилизации.

Чутовский районный суд Полтавской области 21 января 2026 года вынес приговор по уголовному производству в отношении военнообязанного гражданина, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Суд установил, что мужчина состоял на воинском учете, прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. 18 июня 2025 года ему вручили мобилизационное предписание и повестку с требованием прибыть на сборный пункт 25 июня для отправки в учебный центр. При этом его предупредили об уголовной ответственности в случае неявки.

Несмотря на это, в установленное время мужчина не явился на сборный пункт и отказался от прохождения военной службы, не имея на тот момент законных оснований для отсрочки. В судебном заседании он искренне признался, что не прибыл, поскольку испугался. Также он отметил, что с ноября 2025 года уже имеет бронирование.

Действия обвиняемого суд квалифицировал по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Вместе с тем, с учетом искреннего раскаяния, признания вины, положительной характеристики и семейных обстоятельств, суд освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. На него возложена обязанность периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства.

