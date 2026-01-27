Апеляційний суд відхилив доводи про пільги військовослужбовця, але зменшив суму заборгованості за кредитом — деталі справи

Херсонський апеляційний суд відхилив посилання на пільги військовослужбовця, оскільки на момент укладення договору відповідач не мав відповідного статусу.

Херсонський апеляційний суд розглянув у апеляційному порядку цивільну справу № 954/1387/25 за позовом товариства до фізичної особи про стягнення заборгованості за кредитним договором. Про це розповіли у суді.

Обставини справи та позовні вимоги

В червні 2025 року товариство звернулося до суду із позовом, посилаючись на ту обставину, що сторони в справі уклали кредитний договір за умовами якого відповідач отримав кредит у розмірі 5000,00 грн строком на 365 днів шляхом перерахунку коштів на його платіжну картку емітовану АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 2,5% від суми кредиту за кожен день користування (912,5% річних). У межах строку кредитування відповідач зобов`язувався сплачувати проценти періодичними платежами кожні 20 днів.

Однак такі зобов`язання виконаними не були, у зв`язку з чим утворилася заборгованість у розмірі 50625,00 грн, яка складається з 5000,00 грн заборгованість за кредитом; 45625,00 грн заборгованість за нарахованими процентами.

Рішення суду першої інстанції та позиції сторін

Рішенням районного суду позов задоволено частково. Стягнуто з відповідача на користь товариства заборгованість за кредитним договором у розмірі 34775,00 грн, 2089,32 грн. в рахунок сплаченого судового збору та витрати понесені на професійну правничу допомогу в розмірі 6900грн.

Не погоджуючись з рішенням суду, адвокат відповідача подав апеляційну скаргу, посилаючись на те, що позивачем неправомірно нараховані, а судом стягнуті проценти у відсотковій ставці, що становить 2,5% в день; суд першої інстанції стягнув з відповідача, як з військовослужбовця, проценти всупереч законодавчим обмеженням.

У відзиві товариство просило відхилити доводи апеляційної скарги та залишити без змін рішення суду першої інстанції.

Колегія суддів Херсонського апеляційного суду, вважала, що у даній справі слід дійти висновку про укладеність між товариством та відповідачем кредитного договору та погодження сторонами всіх його істотних умов. При цьому, відповідач належним чином умови договору не виконав, погашення заборгованості не здійснював, а тому суд першої інстанції правильно констатував, що на користь позивача підлягає стягненню заборгованість у розмірі 5000,00 грн, що становить тіло кредиту.

Вирішуючи питання щодо стягнення заборгованості в частині нарахованих відсотків, суд першої інстанції врахував вимоги Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг» № 3498-IX від 22.11.2023 та визначив розмір заборгованості по процентам відповідно до положень цього Закону, що спростовує доводи апеляційної скарги про помилковість висновків суду першої інстанції в цій частині.

Договір між сторонами укладено 01.01.2024 року. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг» № 3498-IX від 22.11.2023, набрав чинності 24.12.2023.

Пунктом 17 Прикінцевих та Перехідних положень Закону «Про споживче кредитування» передбачено, що тимчасово, протягом 240 днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг», установити, що максимальний розмір денної процентної ставки не може перевищувати: протягом перших 120 днів - 2,5 %; протягом наступних 120 днів - 1,5 %.

Частиною 2 розділу 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг» встановлено, що дія пункту 5 розділу І цього Закону поширюється на договори про споживчий кредит, укладені до набрання чинності цим Законом, якщо строк дії таких договорів продовжено після набрання чинності цим Законом.

Оскільки договір укладено після набрання чинності Закону № 3498-IX, тому строк дії пункту 17 Прикінцевих та Перехідних положень Закону «Про споживче кредитування» не поширюється на вказаний кредитний договір.

Так, колегія суддів зазначила, що заборгованість за укладеним між сторонами договором розрахована, виходячи з встановленої ч. 5 ст. 8 Закону України «Про споживче кредитування» максимальної денної процентної ставки, за якими розмір відсотків, встановлених договором із 24.12.2023 по 22.04.2024 не може перевищувати 2,5%, із 23.04.2024 по 20.08.2024 -1,5%, а із 20.08.2024 1,0%.

Таким чином, розрахунок заборгованості повинен обчислюватися у наступному порядку з 21.02.2024 по 23.04.2024 за ставкою 2,5% (як за умовами договору так і за нормами Закону), що становить 7750,00 грн (5000,00 грн х 0.025% х 62); з 24.04.2024 по 20.08.2024 за ставкою 1,5% (за нормами Закону), що становить 9000,00 грн (5000,00 грн х 0.015% х 119); з 21.08.2024 по 31.12.2024 за ставкою 1% (за нормами Закону), що становить 6650,00 грн (5000,00 грн х 0.01% х 133).

Отже, Херсонський апеляційний суд виснував, що правильно визначивши порядок розрахунку заборгованості по відсоткам, суд першої інстанції встановив, що вона складає 23 400,00 грн. Проте, обраховуючи суму загальної заборгованості, суд першої інстанції припустився помилки і визначив її у розмірі 34 775,00 грн., тоді як вона повинна становити 23 400 + 5 000 = 28 400 грн. Саме ця сума підлягає стягненню з відповідача на користь товариства, що є підставою для зміни рішення суду в сторону зменшення суми заборгованості.

Оцінка апеляційного суду та кінцеві висновки

Колегія суддів погодилась з висновком суду першої інстанції про те, що матеріали справи не містять відповідних документів як доказів звільнення відповідача від нарахування процентів за користування позикою в розумінні ч. 15 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей» за період до набуття ним статусу військовослужбовця. Посвідчення учасника бойових дій є документом, що підтверджує наявність у нього статусу учасника бойових дій та права на пільги відповідно до положень Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Твердження апелянта на те, що дія Закону розповсюджується на відповідача з моменту встановлення особливого періоду не відповідають вимогам закону, оскільки укладення договору та нарахування процентів по ньому припадає на період, коли відповідач не набув статусу військовослужбовця.

За результатами апеляційного розгляду, колегія суддів Херсонського апеляційного суду дійшла висновку, що рішення суду першої інстанції підлягає зміні в частині суми заборгованості за кредитним договором з 34 775,00 грн до 28 400 грн, суму судового збору з 2089,32 грн до 1695, 68 грн, суму по оплаті витрат за правову допомогу з 6900 грн до 5600 грн.

