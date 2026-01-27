Апелляционный суд отклонил доводы о льготах военнослужащего, но уменьшил сумму задолженности по кредиту – детали дела

Херсонский апелляционный суд отклонил ссылку на льготы военнослужащего, поскольку на момент заключения договора у ответчика не было соответствующего статуса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Херсонский апелляционный суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело № 954/1387/25 по иску общества к физическому лицу о взыскании задолженности по кредитному договору. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела и исковые требования

В июне 2025 года общество обратилось в суд с иском, ссылаясь на то обстоятельство, что стороны по делу заключили кредитный договор, по условиям которого ответчик получил кредит в размере 5000,00 грн сроком на 365 дней путем перечисления средств на его платежную карту, эмитированную АО «КБ «ПРИВАТБАНК», с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 2,5 % от суммы кредита за каждый день пользования (912,5 % годовых). В пределах срока кредитования ответчик обязался уплачивать проценты периодическими платежами каждые 20 дней.

Однако такие обязательства выполнены не были, в связи с чем образовалась задолженность в размере 50 625,00 грн, которая состоит из 5 000,00 грн — задолженность по кредиту; 45 625,00 грн — задолженность по начисленным процентам.

Решение суда первой инстанции и позиции сторон

Решением районного суда иск удовлетворен частично. Взыскано с ответчика в пользу общества задолженность по кредитному договору в размере 34 775,00 грн, 2 089,32 грн — в счет уплаченного судебного сбора, а также расходы, понесенные на профессиональную правовую помощь, в размере 6 900 грн.

Не соглашаясь с решением суда, адвокат ответчика подал апелляционную жалобу, ссылаясь на то, что истцом неправомерно начислены, а судом взысканы проценты по процентной ставке, составляющей 2,5 % в день; суд первой инстанции взыскал с ответчика, как с военнослужащего, проценты вопреки законодательным ограничениям.

В отзыве общество просило отклонить доводы апелляционной жалобы и оставить без изменений решение суда первой инстанции.

Коллегия судей Херсонского апелляционного суда считала, что в данном деле следует прийти к выводу о заключении между обществом и ответчиком кредитного договора и согласовании сторонами всех его существенных условий. При этом ответчик надлежащим образом условия договора не исполнил, погашение задолженности не осуществлял, а потому суд первой инстанции правильно констатировал, что в пользу истца подлежит взысканию задолженность в размере 5 000,00 грн, что составляет тело кредита.

Решая вопрос о взыскании задолженности в части начисленных процентов, суд первой инстанции учел требования Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования государственного регулирования рынков финансовых услуг» № 3498-IX от 22.11.2023 и определил размер задолженности по процентам в соответствии с положениями данного Закона, что опровергает доводы апелляционной жалобы о ошибочности выводов суда первой инстанции в этой части.

Договор между сторонами заключен 01.01.2024 года. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования государственного регулирования рынков финансовых услуг» № 3498-IX от 22.11.2023 вступил в силу 24.12.2023.

Пунктом 17 Заключительных и переходных положений Закона «О потребительском кредитовании» предусмотрено, что временно, в течение 240 дней со дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования государственного регулирования рынков финансовых услуг», установить, что максимальный размер дневной процентной ставки не может превышать: в течение первых 120 дней — 2,5 %; в течение следующих 120 дней — 1,5 %.

Частью 2 раздела 2 Заключительных и переходных положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования государственного регулирования рынков финансовых услуг» установлено, что действие пункта 5 раздела I этого Закона распространяется на договоры о потребительском кредите, заключенные до вступления в силу этого Закона, если срок действия таких договоров продлен после вступления в силу этого Закона.

Поскольку договор заключен после вступления в силу Закона № 3498-IX, срок действия пункта 17 Заключительных и переходных положений Закона «О потребительском кредитовании» не распространяется на указанный кредитный договор.

Так, коллегия судей отметила, что задолженность по заключенному между сторонами договору рассчитана, исходя из установленной ч. 5 ст. 8 Закона Украины «О потребительском кредитовании» максимальной дневной процентной ставки, согласно которой размер процентов, установленных договором, с 24.12.2023 по 22.04.2024 не может превышать 2,5 %, с 23.04.2024 по 20.08.2024 — 1,5 %, а с 20.08.2024 — 1,0 %.

Таким образом, расчет задолженности должен производиться в следующем порядке: с 21.02.2024 по 23.04.2024 по ставке 2,5 % (как по условиям договора, так и по нормам Закона), что составляет 7 750,00 грн (5 000,00 грн × 0,025 % × 62); с 24.04.2024 по 20.08.2024 по ставке 1,5 % (по нормам Закона), что составляет 9 000,00 грн (5 000,00 грн × 0,015 % × 119); с 21.08.2024 по 31.12.2024 по ставке 1 % (по нормам Закона), что составляет 6 650,00 грн (5 000,00 грн × 0,01 % × 133).

Следовательно, Херсонский апелляционный суд пришел к выводу, что, правильно определив порядок расчета задолженности по процентам, суд первой инстанции установил, что она составляет 23 400,00 грн. Однако, рассчитывая сумму общей задолженности, суд первой инстанции допустил ошибку и определил ее в размере 34 775,00 грн, тогда как она должна составлять 23 400 + 5 000 = 28 400 грн. Именно эта сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу общества, что является основанием для изменения решения суда в сторону уменьшения суммы задолженности.

Оценка апелляционного суда и окончательные выводы

Коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что материалы дела не содержат соответствующих документов в качестве доказательств освобождения ответчика от начисления процентов за пользование займом в понимании ч. 15 ст. 14 Закона Украины «О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей» за период до приобретения им статуса военнослужащего. Удостоверение участника боевых действий является документом, подтверждающим наличие у него статуса участника боевых действий и права на льготы в соответствии с положениями Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Утверждения апеллянта о том, что действие Закона распространяется на ответчика с момента установления особого периода, не соответствуют требованиям закона, поскольку заключение договора и начисление процентов по нему приходится на период, когда ответчик не приобрел статус военнослужащего.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей Херсонского апелляционного суда пришла к выводу, что решение суда первой инстанции подлежит изменению в части суммы задолженности по кредитному договору с 34 775,00 грн до 28 400 грн, суммы судебного сбора — с 2 089,32 грн до 1 695,68 грн, суммы расходов на оплату правовой помощи — с 6 900 грн до 5 600 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.