Суд визнав право на земельний пай, про який спадкоємиця дізналася через 20 років після смерті бабусі

Нотаріус відмовив через пропуск строку, однак суд дійшов висновку, що спадкоємиця фактично прийняла спадщину за заповітом.

Городоцький районний суд Львівської області розглянув цивільну справу щодо спадкування земельної частки (паю), право на яку спадкоємиця не оформила у встановлений строк через необізнаність про її існування.

Так, суд визнав право спадкоємиці за заповітом на земельну частку (пай), про існування якої вона дізналася лише через багато років після смерті спадкодавиці. Суд дійшов висновку, що земельний пай входив до складу спадщини, спадкоємиця фактично прийняла спадщину, а відмова нотаріуса у видачі свідоцтва через пропуск строку не позбавляє її права на судовий захист. Обраний спосіб захисту — визнання права власності в порядку спадкування — визнано належним та ефективним.

Обставини справи №441/2643/24

Спадкодавиця померла у 2002 році. За життя вона склала заповіт, яким заповіла все належне їй майно онуці. Після відкриття спадщини до її складу входили житловий будинок та земельна частка (пай) площею 1,06 умовних кадастрових гектара, право на яку було посвідчене сертифікатом, виданим у 2001 році.

У 2015 році спадкоємиця звернулася до суду і в судовому порядку оформила право власності на житловий будинок, оскільки спадкодавиця не мала на нього правовстановлюючих документів. На той момент їй не було відомо про наявність у складі спадщини земельного паю.

Лише у 2024 році жінка дізналася, що її бабуся мала сертифікат на право на земельну частку (пай). Вона звернулася до нотаріуса для оформлення спадщини, однак отримала відмову у видачі свідоцтва через пропуск шестимісячного строку для прийняття спадщини.

Позиція сторін

Спадкоємиця подала позов до суду про визнання за нею права на земельну частку (пай) в порядку спадкування за заповітом. Вона зазначила, що фактично прийняла спадщину після смерті бабусі, однак не могла оформити права на пай раніше через відсутність інформації про його існування.

Відповідач — орган місцевого самоврядування — не заперечував проти задоволення позову. Треті особи також не висловили заперечень. Суд розглянув справу за відсутності учасників процесу на підставі наявних матеріалів.

Оцінка суду

Суд встановив, що: заповіт був чинним і охоплював усе майно спадкодавиці, незалежно від його складу; земельна частка (пай) була набута спадкодавицею правомірно та підтверджувалася сертифікатом; право на пай увійшло до складу спадщини; інших спадкоємців, які претендували б на це майно, немає; спадкоємиця фактично прийняла спадщину, але була позбавлена можливості оформити свої права в позасудовому порядку.

Суд звернув увагу, що у подібній ситуації належним способом захисту є саме позов про визнання права власності в порядку спадкування, а не визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

Рішення суду

Суд задовольнив позов і визнав за спадкоємицею право на земельну частку (пай) площею 1,06 умовних кадастрових гектара в порядку спадкування за заповітом.

