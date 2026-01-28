  1. Судебная практика

Суд признал право на земельный пай, о которой наследница узнала спустя 20 лет после смерти бабушки

12:29, 28 января 2026
Нотариус отказал из-за пропуска срока, однако суд пришел к выводу, что наследница фактически приняла наследство по завещанию.
Городоцкий районный суд Львовской области рассмотрел гражданское дело о наследовании земельной доли (пая), право на которую наследница не оформила в установленный срок из-за неосведомленности о ее существовании.

Так, суд признал право наследницы по завещанию на земельную долю (пай), о существовании которой она узнала лишь спустя много лет после смерти наследодателя. Суд пришел к выводу, что земельный пай входил в состав наследства, наследница фактически приняла наследство, а отказ нотариуса в выдаче свидетельства из-за пропуска срока не лишает ее права на судебную защиту. Избранный способ защиты — признание права собственности в порядке наследования — признан надлежащим и эффективным.

Обстоятельства дела №441/2643/24

Наследодатель умерла в 2002 году. При жизни она составила завещание, которым завещала все принадлежащее ей имущество внучке. После открытия наследства в его состав входили жилой дом и земельная доля (пай) площадью 1,06 условных кадастровых гектара, право на которую было удостоверено сертификатом, выданным в 2001 году.

В 2015 году наследница обратилась в суд и в судебном порядке оформила право собственности на жилой дом, поскольку наследодатель не имела на него правоустанавливающих документов. На тот момент ей не было известно о наличии в составе наследства земельного пая.

Лишь в 2024 году женщина узнала, что ее бабушка имела сертификат на право на земельную долю (пай). Она обратилась к нотариусу для оформления наследства, однако получила отказ в выдаче свидетельства из-за пропуска шестимесячного срока для принятия наследства.

Позиция сторон

Наследница подала иск в суд о признании за ней права на земельную долю (пай) в порядке наследования по завещанию. Она указала, что фактически приняла наследство после смерти бабушки, однако не могла оформить права на пай ранее из-за отсутствия информации о его существовании.

Ответчик — орган местного самоуправления — не возражал против удовлетворения иска. Третьи лица также не выразили возражений. Суд рассмотрел дело в отсутствие участников процесса на основании имеющихся материалов.

Оценка суда

Суд установил, что: завещание было действительным и охватывало все имущество наследодателя, независимо от его состава; земельная доля (пай) была приобретена наследодателем правомерно и подтверждалась сертификатом; право на пай вошло в состав наследства; иных наследников, которые претендовали бы на это имущество, нет; наследница фактически приняла наследство, но была лишена возможности оформить свои права во внесудебном порядке.

Суд обратил внимание, что в подобной ситуации надлежащим способом защиты является именно иск о признании права собственности в порядке наследования, а не определение дополнительного срока для принятия наследства.

Решение суда

Суд удовлетворил иск и признал за наследницей право на земельную долю (пай) площадью 1,06 условных кадастровых гектара в порядке наследования по завещанию.

наследство судебная практика наследственные правоотношения

