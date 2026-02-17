  1. Судова практика
  2. / В Україні

Через помилки в трудовій книжці та атестаті чоловік залишився без пенсії: як суд захистив право на стаж

17:18, 17 лютого 2026
Неточності в даті народження та по батькові стали підставою для відмови у призначенні пенсії, однак суд визнав документи такими, що належать заявникові.
Через помилки в трудовій книжці та атестаті чоловік залишився без пенсії: як суд захистив право на стаж
Неточності в особистих даних у трудовій книжці та документі про освіту стали підставою для відмови у призначенні пенсії. Пенсійний орган не зарахував чоловікові частину страхового стажу через відсутність повної дати народження в трудовій книжці та розбіжність у по батькові в атестаті.

Щоб відновити своє право на пенсійне забезпечення, громадянин звернувся до суду. Суд встановив юридичний факт належності йому спірних документів — і тим самим відкрив можливість для зарахування відповідних періодів роботи та навчання до страхового стажу.

Обставини справи

Турківський районний суд Львівської області розглянув справу № 458/1188/24 в порядку окремого провадження.

Заявник оскаржив фактичну неможливість реалізувати право на пенсію після того, як Головне управління Пенсійного фонду України в місті Києві рішенням від 24 жовтня 2024 року відмовило йому у призначенні пенсії (зі зниженням пенсійного віку). Підставою стало незарахування до страхового стажу періодів роботи та навчання.

Як встановив суд, у трудовій книжці заявника на титульній сторінці зазначено лише рік народження — без числа і місяця. Водночас у паспорті та свідоцтві про народження вказана повна дата. Крім того, в атестаті про закінчення у 1984 році міського професійно-технічного училища № 18 смт Медениця Львівської області по батькові заявника наведено російською мовою з розбіжністю щодо паспортних даних. Саме це стало підставою для неврахування періоду навчання.

З огляду на відмову пенсійного органу чоловік звернувся до суду із заявою про встановлення факту належності йому правовстановлюючих документів — трудової книжки (заповненої 29.12.1988) та атестата від 27.08.1984.

Правова оцінка

Справу розглянуто відповідно до пункту 6 частини першої статті 315 ЦПК України — як справу про встановлення факту належності правовстановлюючого документа особі, якщо дані в ньому не збігаються з відомостями паспорта або свідоцтва про народження.

Суд врахував роз’яснення, надані у постанові Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31.03.1995 «Про встановлення фактів, що мають юридичне значення». Відповідно до цих підходів, встановлення факту можливе за умови, що документ фактично стосується заявника, а виправити помилки в адміністративному порядку неможливо. При цьому юридичне значення має не сам документ, а право чи обов’язок, які він підтверджує — у цьому випадку право на пенсію.

Дослідивши свідоцтво про народження, паспорт, копію трудової книжки, атестат та рішення пенсійного органу, суд дійшов висновку, що розбіжності мають технічний характер і не спростовують належність документів заявникові.

Рішення суду

Суд задовольнив заяву повністю та встановив факт належності заявникові трудової книжки серії і атестата.

Судові витрати покладено на заявника.

