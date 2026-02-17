  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Из-за ошибок в трудовой книжке и аттестате мужчина остался без пенсии: как суд защитил право на стаж

17:18, 17 февраля 2026
Неточности в дате рождения и отчестве стали основанием для отказа в назначении пенсии, однако суд признал документы принадлежащими заявителю.
Неточности в личных данных в трудовой книжке и документе об образовании стали основанием для отказа в назначении пенсии. Пенсионный орган не засчитал мужчине часть страхового стажа из-за отсутствия полной даты рождения в трудовой книжке и расхождения в отчестве в аттестате.

Чтобы восстановить свое право на пенсионное обеспечение, гражданин обратился в суд. Суд установил юридический факт принадлежности ему спорных документов — и тем самым открыл возможность для засчета соответствующих периодов работы и обучения в страховой стаж.

Обстоятельства дела

Турковский районный суд Львовской области рассмотрел дело № 458/1188/24 в порядке отдельного производства.

Заявитель обжаловал фактическую невозможность реализовать право на пенсию после того, как Главное управление Пенсионного фонда Украины в городе Киеве решением от 24 октября 2024 года отказало ему в назначении пенсии (со снижением пенсионного возраста). Основанием стало незасчитывание в страховой стаж периодов работы и обучения.

Как установил суд, в трудовой книжке заявителя на титульной странице указан только год рождения — без числа и месяца. В то же время в паспорте и свидетельстве о рождении указана полная дата. Кроме того, в аттестате об окончании в 1984 году городского профессионально-технического училища № 18 пгт Меденица Львовской области отчество заявителя приведено на русском языке с расхождением относительно паспортных данных. Именно это стало основанием для неучета периода обучения.

Учитывая отказ пенсионного органа, мужчина обратился в суд с заявлением об установлении факта принадлежности ему правоустанавливающих документов — трудовой книжки (заполненной 29.12.1988) и аттестата от 27.08.1984.

Правовая оценка

Дело рассмотрено в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 315 ГПК Украины — как дело об установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа лицу, если данные в нем не совпадают со сведениями паспорта или свидетельства о рождении.

Суд учел разьяснения, приведенные в постановлении Пленума Верховного Суда Украины № 5 от 31.03.1995 «Об установлении фактов, имеющих юридическое значение». В соответствии с этими подходами установление факта возможно при условии, что документ фактически относится к заявителю, а исправить ошибки в административном порядке невозможно. При этом юридическое значение имеет не сам документ, а право или обязанность, которые он подтверждает — в данном случае право на пенсию.

Исследовав свидетельство о рождении, паспорт, копию трудовой книжки, аттестат и решение пенсионного органа, суд пришел к выводу, что расхождения носят технический характер и не опровергают принадлежность документов заявителю.

Решение суда

Суд удовлетворил заявление полностью и установил факт принадлежности заявителю трудовой книжки серии и аттестата.

Судебные расходы возложены на заявителя.

суд судебная практика пенсия пенсия в Украине трудовая книжка трудовые отношения

