Верховний Суд скасував звільнення держслужбовиці на Буковині: комісія не дала їй права на пояснення

Через те, що посадовиці не дали можливості пояснити — звільнення скасовано.

Дисциплінарна комісія має надати державному службовцю можливість надати пояснення щодо обставин, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження.

Верховний Суд скасував рішення апеляційної інстанції та залишив у силі постанову суду першої інстанції, якою поновлено на посаді першого заступника начальника Головного управління Держпродспоживслужба в Чернівецькій області.

Йдеться про справу № 600/4169/24-а, у якій позивачка оскаржувала накази про притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення, а також вимагала поновлення на посаді і стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Суть спору

Дисциплінарне провадження було відкрито після службової записки аудиторської групи. За її висновками, посадовиця нібито перевищила службові повноваження, підписуючи документи в період, коли керівник управління перебував на робочому місці.

За результатами розгляду дисциплінарна комісія рекомендувала застосувати до неї винятковий вид стягнення — звільнення з посади державної служби. Відповідні накази були видані у серпні 2024 року.

Рішення судів

Чернівецький окружний адміністративний суд визнав накази протиправними, поновив позивачку на посаді з 22 серпня 2024 року та стягнув на її користь понад 113 тис. грн середнього заробітку.

При прийнятті рішення суд першої інстанції керувався тим, що дисциплінарна комісія при здійсненні дисциплінарного провадження стосовно позивача вийшла за межі предмету дисциплінарного провадження, який став підставою для порушення дисциплінарного провадження. Суд першої інстанції виснував про недотримання прав позивача щодо надання пояснень з приводу обставин, на підставі яких позивача притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Також суд першої інстанції вказав на перевищення дисциплінарною комісією строку формування дисциплінарної справи. Установлення судом першої інстанції порушення процедури здійснення дисциплінарного провадження стосовно позивача у підсумку стало підставою для висновку цього суду про протиправність наказу про притягнення позивача до дисциплінарної відповідальності.

Однак Сьомий апеляційний адміністративний суд це рішення скасував і відмовив у задоволенні позову.

Постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду апеляційні скарги були задоволено повністю, а рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 27.11.2024 скасовано. Відтак, було ухвалено нову постанову, якою у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Суд апеляційної інстанції вважав помилковими висновки суду першої інстанції про порушення відповідачем процедури здійснення дисциплінарного провадження щодо позивача та дійшов висновку про дотримання відповідачем вимог Закону України «Про державну службу» та Порядку здійснення дисциплінарного провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 04.12.2019 № 1039, при здійсненні дисциплінарного провадження стосовно позивача.

Позиція Верховного Суду

Не погодившись із рішенням суду апеляційної інстанції, позивач подав до Верховного Суду касаційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення апеляційним судом норм матеріального та процесуального права, просить скасувати постанову суду апеляційної інстанції, а рішення суду першої інстанції залишити в силі.

На думку скаржника, суд апеляційної інстанції не звернув увагу на те, що позивача було позбавлено можливості надати пояснення з підстав притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду дійшов висновку, що під час дисциплінарного провадження було допущено істотне порушення процедури.

За правилами статті 75 Закону України «Про державну службу» перед накладенням дисциплінарного стягнення субʼєкт призначення повинен отримати від державного службовця, який притягається до дисциплінарної відповідальності, письмове пояснення.

Недотримання указаного обовʼязку дисциплінарною комісією, на переконання Верховного Суду, є істотним порушенням процедури здійснення дисциплінарного провадження та достатньою підставою для визнання протиправним дисциплінарного стягнення.

Суд вказав: матеріали справи не містять доказів щодо надання можливості позивачу надати пояснення з приводу обставин, які фактично слугували підставою для застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади державної служби.

Результат

Суд касаційної інстанції:

задовольнив касаційну скаргу;

скасував постанову апеляційного суду;

залишив у силі рішення суду першої інстанції.

Постанова від 3 лютого 2026 року набрала законної сили з моменту ухвалення та є остаточною.

