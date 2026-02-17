Верховный Суд отменил увольнение госслужащей на Буковине: комиссия не дала ей права на объяснения
Дисциплинарная комиссия обязана предоставить государственному служащему возможность дать объяснения относительно обстоятельств, которые стали основанием для открытия дисциплинарного производства.
Верховный Суд отменил решение апелляционной инстанции и оставил в силе постановление суда первой инстанции, которым восстановлена в должности первого заместителя начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.
Речь идет о деле № 600/4169/24-а, в котором истец обжаловала приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности и увольнении, а также требовала восстановления в должности и взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула.
Суть спора
Дисциплинарное производство было открыто после служебной записки аудиторской группы. По ее выводам, должностное лицо якобы превысило служебные полномочия, подписывая документы в период, когда руководитель управления находился на рабочем месте.
По результатам рассмотрения дисциплинарная комиссия рекомендовала применить к ней исключительный вид взыскания — увольнение с должности государственной службы. Соответствующие приказы были изданы в августе 2024 года.
Решения судов
Черновицкий окружной административный суд признал приказы противоправными, восстановил истца в должности с 22 августа 2024 года и взыскал в ее пользу более 113 тыс. грн среднего заработка.
При принятии решения суд первой инстанции исходил из того, что дисциплинарная комиссия при осуществлении дисциплинарного производства в отношении истца вышла за пределы предмета дисциплинарного производства, который стал основанием для его открытия. Суд первой инстанции сделал вывод о нарушении прав истца на предоставление объяснений по обстоятельствам, на основании которых она была привлечена к дисциплинарной ответственности. Также суд первой инстанции указал на превышение дисциплинарной комиссией срока формирования дисциплинарного дела. Установление судом первой инстанции нарушения процедуры осуществления дисциплинарного производства в отношении истца в итоге стало основанием для вывода о противоправности приказа о привлечении истца к дисциплинарной ответственности.
Однако Седьмой апелляционный административный суд это решение отменил и отказал в удовлетворении иска.
Постановлением Седьмого апелляционного административного суда апелляционные жалобы были удовлетворены полностью, а решение Черновицкого окружного административного суда от 27.11.2024 отменено. В результате было принято новое постановление, которым в удовлетворении исковых требований отказано.
Суд апелляционной инстанции счел ошибочными выводы суда первой инстанции о нарушении ответчиком процедуры осуществления дисциплинарного производства в отношении истца и пришел к выводу о соблюдении ответчиком требований Закона Украины «О государственной службе» и Порядка осуществления дисциплинарного производства, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 04.12.2019 № 1039, при осуществлении дисциплинарного производства в отношении истца.
Позиция Верховного Суда
Не согласившись с решением суда апелляционной инстанции, истец подал в Верховный Суд кассационную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение апелляционным судом норм материального и процессуального права, просил отменить постановление суда апелляционной инстанции, а решение суда первой инстанции оставить в силе.
По мнению заявителя, суд апелляционной инстанции не обратил внимания на то, что истец был лишен возможности дать объяснения по основаниям привлечения его к дисциплинарной ответственности.
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда пришел к выводу, что при дисциплинарном производстве было допущено существенное нарушение процедуры.
По правилам статьи 75 Закона Украины «О государственной службе» перед наложением дисциплинарного взыскания субъект назначения обязан получить от государственного служащего, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, письменное объяснение.
Несоблюдение указанной обязанности дисциплинарной комиссией, по убеждению Верховного Суда, является существенным нарушением процедуры осуществления дисциплинарного производства и достаточным основанием для признания дисциплинарного взыскания противоправным.
Суд указал: материалы дела не содержат доказательств предоставления истцу возможности дать объяснения по обстоятельствам, которые фактически послужили основанием для применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения с должности государственной службы.
Результат
Суд кассационной инстанции:
- удовлетворил кассационную жалобу;
- отменил постановление апелляционного суда;
- оставил в силе решение суда первой инстанции.
Постановление от 3 февраля 2026 года вступило в законную силу с момента принятия и является окончательным.
