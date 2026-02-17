Верховный Суд отменил увольнение госслужащей на Буковине: комиссия не дала ей права на объяснения

Из-за того, что должностному лицу не дали возможности объяснить — увольнение отменено.

Дисциплинарная комиссия обязана предоставить государственному служащему возможность дать объяснения относительно обстоятельств, которые стали основанием для открытия дисциплинарного производства.

Верховный Суд отменил решение апелляционной инстанции и оставил в силе постановление суда первой инстанции, которым восстановлена в должности первого заместителя начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.

Речь идет о деле № 600/4169/24-а, в котором истец обжаловала приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности и увольнении, а также требовала восстановления в должности и взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула.

Суть спора

Дисциплинарное производство было открыто после служебной записки аудиторской группы. По ее выводам, должностное лицо якобы превысило служебные полномочия, подписывая документы в период, когда руководитель управления находился на рабочем месте.

По результатам рассмотрения дисциплинарная комиссия рекомендовала применить к ней исключительный вид взыскания — увольнение с должности государственной службы. Соответствующие приказы были изданы в августе 2024 года.

Решения судов

Черновицкий окружной административный суд признал приказы противоправными, восстановил истца в должности с 22 августа 2024 года и взыскал в ее пользу более 113 тыс. грн среднего заработка.

При принятии решения суд первой инстанции исходил из того, что дисциплинарная комиссия при осуществлении дисциплинарного производства в отношении истца вышла за пределы предмета дисциплинарного производства, который стал основанием для его открытия. Суд первой инстанции сделал вывод о нарушении прав истца на предоставление объяснений по обстоятельствам, на основании которых она была привлечена к дисциплинарной ответственности. Также суд первой инстанции указал на превышение дисциплинарной комиссией срока формирования дисциплинарного дела. Установление судом первой инстанции нарушения процедуры осуществления дисциплинарного производства в отношении истца в итоге стало основанием для вывода о противоправности приказа о привлечении истца к дисциплинарной ответственности.

Однако Седьмой апелляционный административный суд это решение отменил и отказал в удовлетворении иска.

Постановлением Седьмого апелляционного административного суда апелляционные жалобы были удовлетворены полностью, а решение Черновицкого окружного административного суда от 27.11.2024 отменено. В результате было принято новое постановление, которым в удовлетворении исковых требований отказано.

Суд апелляционной инстанции счел ошибочными выводы суда первой инстанции о нарушении ответчиком процедуры осуществления дисциплинарного производства в отношении истца и пришел к выводу о соблюдении ответчиком требований Закона Украины «О государственной службе» и Порядка осуществления дисциплинарного производства, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 04.12.2019 № 1039, при осуществлении дисциплинарного производства в отношении истца.

Позиция Верховного Суда

Не согласившись с решением суда апелляционной инстанции, истец подал в Верховный Суд кассационную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение апелляционным судом норм материального и процессуального права, просил отменить постановление суда апелляционной инстанции, а решение суда первой инстанции оставить в силе.

По мнению заявителя, суд апелляционной инстанции не обратил внимания на то, что истец был лишен возможности дать объяснения по основаниям привлечения его к дисциплинарной ответственности.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда пришел к выводу, что при дисциплинарном производстве было допущено существенное нарушение процедуры.

По правилам статьи 75 Закона Украины «О государственной службе» перед наложением дисциплинарного взыскания субъект назначения обязан получить от государственного служащего, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, письменное объяснение.

Несоблюдение указанной обязанности дисциплинарной комиссией, по убеждению Верховного Суда, является существенным нарушением процедуры осуществления дисциплинарного производства и достаточным основанием для признания дисциплинарного взыскания противоправным.

Суд указал: материалы дела не содержат доказательств предоставления истцу возможности дать объяснения по обстоятельствам, которые фактически послужили основанием для применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения с должности государственной службы.

Результат

Суд кассационной инстанции:

удовлетворил кассационную жалобу;

отменил постановление апелляционного суда;

оставил в силе решение суда первой инстанции.

Постановление от 3 февраля 2026 года вступило в законную силу с момента принятия и является окончательным.

