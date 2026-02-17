Верховний Суд оприлюднив огляд практики КАС ВС у справах з міжнародного оподаткування
Верховний Суд опублікував огляд практики Касаційного адміністративного суду стосовно міжнародного оподаткування.
У ВС зазначили, що міжнародне оподаткування відіграє ключову роль у забезпеченні фіскального суверенітету держави та балансу між публічними і приватними інтересами в умовах глобалізації економіки.
Правові позиції Верховного Суду щодо міжнародного оподаткування формують єдині підходи до застосування міжнародних податкових договорів, протидії ухиленню від оподаткування та забезпечення правової визначеності для платників і податкових органів. Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику щодо:
- зовнішньоекономічної діяльності;
- трансфертного ціноутворення;
- бенефіціарного власника доходу.
