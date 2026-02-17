  1. Судова практика
Верховний Суд оприлюднив огляд практики КАС ВС у справах з міжнародного оподаткування

14:54, 17 лютого 2026
Верховний Суд оприлюднив огляд практики щодо міжнародного оподаткування, узагальнивши актуальні правові позиції з питань застосування міжнародних податкових договорів, трансфертного ціноутворення та зовнішньоекономічних операцій.
Верховний Суд опублікував огляд практики Касаційного адміністративного суду стосовно міжнародного оподаткування. 

У ВС зазначили, що міжнародне оподаткування відіграє ключову роль у забезпеченні фіскального суверенітету держави та балансу між публічними і приватними інтересами в умовах глобалізації економіки.

Правові позиції Верховного Суду щодо міжнародного оподаткування формують єдині підходи до застосування міжнародних податкових договорів, протидії ухиленню від оподаткування та забезпечення правової визначеності для платників і податкових органів. Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику щодо:

  • зовнішньоекономічної діяльності;
  • трансфертного ціноутворення;
  • бенефіціарного власника доходу.

