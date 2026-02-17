Верховний Суд оприлюднив огляд практики КАС ВС у справах з міжнародного оподаткування

Верховний Суд оприлюднив огляд практики щодо міжнародного оподаткування, узагальнивши актуальні правові позиції з питань застосування міжнародних податкових договорів, трансфертного ціноутворення та зовнішньоекономічних операцій.

Верховний Суд опублікував огляд практики Касаційного адміністративного суду стосовно міжнародного оподаткування.

У ВС зазначили, що міжнародне оподаткування відіграє ключову роль у забезпеченні фіскального суверенітету держави та балансу між публічними і приватними інтересами в умовах глобалізації економіки.

Правові позиції Верховного Суду щодо міжнародного оподаткування формують єдині підходи до застосування міжнародних податкових договорів, протидії ухиленню від оподаткування та забезпечення правової визначеності для платників і податкових органів. Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику щодо:

зовнішньоекономічної діяльності;

трансфертного ціноутворення;

бенефіціарного власника доходу.

