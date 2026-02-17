Верховный Суд обнародовал обзор практики КАС ВС по делам в сфере международного налогообложения
Верховный Суд опубликовал обзор практики Кассационного административного суда по международному налогообложению.
В ВС отметили, что международное налогообложение играет ключевую роль в обеспечении фискального суверенитета государства и балансе публичных и частных интересов в условиях глобализации экономики.
Правовые позиции Верховного Суда по международному налогообложению формируют единые подходы к применению международных налоговых договоров, противодействию уклонению от налогообложения и обеспечению правовой определенности для плательщиков и налоговых органов. Аналитический материал освещает актуальную судебную практику по:
- внешнеэкономической деятельности;
- трансфертного ценообразования;
- бенефициарного владельца дохода
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.