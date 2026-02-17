  1. Судебная практика
Верховный Суд обнародовал обзор практики КАС ВС по делам в сфере международного налогообложения

14:54, 17 февраля 2026
Верховный Суд обнародовал обзор практики международного налогообложения, обобщив актуальные правовые позиции по вопросам применения международных налоговых договоров, трансфертного ценообразования и внешнеэкономических операций.
Верховный Суд опубликовал обзор практики Кассационного административного суда по международному налогообложению.

В ВС отметили, что международное налогообложение играет ключевую роль в обеспечении фискального суверенитета государства и балансе публичных и частных интересов в условиях глобализации экономики.

Правовые позиции Верховного Суда по международному налогообложению формируют единые подходы к применению международных налоговых договоров, противодействию уклонению от налогообложения и обеспечению правовой определенности для плательщиков и налоговых органов. Аналитический материал освещает актуальную судебную практику по:

  • внешнеэкономической деятельности;
  • трансфертного ценообразования;
  • бенефициарного владельца дохода

Верховный Суд судебная практика КАС ВС налоги

