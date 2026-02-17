  1. Судова практика
Ексочільник колонії отримав довічний вирок за вивезення 97 ув’язнених під час окупації

20:54, 17 лютого 2026
Ексначальника «Північної виправної колонії №90» засудили за воєнний злочин.
Вироком Центрального районного суду Миколаєва визнано винуватим екс-начальника ДУ «Північна виправна колонія (№ 90)» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.438 КК України. Про це повідомила пресслужба суду.

Судом встановлено, що в період окупації Херсонської та частини Миколаївської областей, обвинуваченого було призначено на посаду начальника «Управління служби виконання покарань по Херсонській області», яку створила адміністрація РФ.

Судом встановлено, що у травні 2022 року, обвинувачений наказав вивезти до установ виконання покарань на окупованій території Херсонської області ув'язнених, які перебували в ДУ «Снігурівська виправна колонія (№ 5)».

Всього було вивезено 97 осіб.

Згідно показаннями свідків та потерпілих, зокрема, з числа ув'язнених, колонію неодноразово обстрілювала армія РФ, військовослужбовці країни-агресора забирали з установи транспортні засоби, техніку, продукти харчування.

До самих в'язнів застосовувалось фізичне та психологічне насильство, їх не забезпечували належним харчуванням та медичною допомогою.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого та призначив йому остаточне покарання, із урахуванням попередніх вироків судів, у виді довічного позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності строком на 11 років та конфіскацією майна.

Справа розглядалась судом заочно (in absentia).

суд в'язниця Миколаїв ув'язнені окуповані території

