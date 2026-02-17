  1. Судебная практика
  В Украине

Бывший начальник колонии получил пожизненный приговор за вывоз 97 заключенных во время оккупации

20:54, 17 февраля 2026
Бывшего начальника «Северной исправительной колонии №90» осудили за военное преступление.
Бывший начальник колонии получил пожизненный приговор за вывоз 97 заключенных во время оккупации
Приговором Центрального районного суда Николаева признан виновным экс-начальник ГУ «Северная исправительная колония (№ 90)» в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.438 УК Украины. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Судом установлено, что в период оккупации Херсонской и части Николаевской областей обвиняемый был назначен на должность начальника «Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области», созданного администрацией РФ.

Судом установлено, что в мае 2022 года обвиняемый приказал вывезти в учреждения исполнения наказаний на оккупированной территории Херсонской области заключенных, которые находились в ГУ «Снигиревская исправительная колония (№ 5)».

Всего было вывезено 97 человек.

Согласно показаниям свидетелей и потерпевших, в частности, из числа заключенных, колония неоднократно обстреливалась армией РФ, военнослужащие страны-агрессора забирали из учреждения транспортные средства, технику, продукты питания.

К самим заключенным применялось физическое и психологическое насилие, их не обеспечивали надлежащим питанием и медицинской помощью.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого и назначил ему окончательное наказание, с учетом предыдущих приговоров судов, в виде пожизненного лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти, учреждениях, предприятиях и организациях независимо от формы собственности сроком на 11 лет и конфискацией имущества.

Дело рассматривалось судом заочно (in absentia).

суд тюрьма Николаев заключенные оккупированные территории

