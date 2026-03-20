Ожеледиця та відсутність потерпілих: апеляційний суд замінив позбавлення водійського на штраф за ДТП

Рівненський апеляційний суд змінив вид адміністративного стягнення у справі про ДТП без постраждалих.

ілюстративне фото

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рівненський апеляційний суд розглянув справу про притягнення водійки до адміністративної відповідальності за вчинення ДТП, що сталася 30 грудня 2025 року в селищі Клевань. Суд перевіряв законність рішення місцевого суду, який визнав жінку винною за ст. 124 КУпАП та позбавив її права керування транспортними засобами. Про це повідомили у апеляційному суді.

Обставини справи

30 грудня 2025 року 25-річна жителька Рівненського району, керуючи автомобілем Volkswagen Vento у селищі Клевань, здійснила наїзд на електроопору, внаслідок чого її транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

Працівники поліції склали адміністративний протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі у тексті — КУпАП) та скерували для розгляду до місцевого суду, який визнав водійку винною за цією статтею і застосував найсуворіший із передбачених санкцією цієї статті вид стягнень — позбавлення керування транспортними засобами упродовж року.

Не погоджуючись із таким судовим рішенням, жінка оскаржила постанову до Рівненського апеляційного суду. Не заперечуючи своєї вини у вчиненні ДТП, просила змінити рішення в частині призначеного адміністративного стягнення й застосувати до неї штраф у розмірі 850 гривень.

Рішення апеляційного суду

Апеляційний суд постановив рішення про задоволення апеляційної скарги, зважаючи на наступне.

Стаття 124 КУпАП передбачає кілька видів стягнення: штраф в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Відповідно до ст. 33 цього Кодексу при накладенні стягнення враховується характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

Правильно кваліфікувавши дії апелянтки, місцевий суд, обираючи їй адміністративне стягнення, належним чином не врахував, що ДТП виникла в умовах ожеледиці, що зафіксовано схемою ДТП, потерпілих осіб немає, шкоди третім особам на завдано, фактів притягнення водійки Volkswagen Vento до адміністративної відповідальності матеріали справи не містять.

Враховуючи те, що суд не є каральним органом, а покликаний відновлювати справедливість та встановлювати вину особи, яка вчинила правопорушення, взявши до уваги характер та наслідки вчиненого жінкою правопорушення, обставини ДТП, дані про її особу, ставлення до вчиненого, а також враховуючи, що на час апеляційного провадження справи не закінчилися строки, які встановлені ст. 38 КУпАП для накладення адміністративного стягнення, апеляційний суд замінив апелянтці адміністративне стягнення на штраф, передбачений санкцією ст. 124 КУпАП.

Постанова Рівненського апеляційного суду від 18 березня 2026 року у справі № 570/22/26.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.