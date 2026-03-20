Гололедица и отсутствие потерпевших: апелляционный суд заменил лишение водительского на штраф за ДТП

Ровенский апелляционный суд изменил вид административного взыскания по делу о ДТП без пострадавших.

Ровенский апелляционный суд рассмотрел дело о привлечении водительницы к административной ответственности за совершение ДТП, произошедшего 30 декабря 2025 года в поселке Клевань. Суд проверял законность решения местного суда, который признал женщину виновной по ст. 124 КУоАП и лишил её права управления транспортными средствами. Об этом сообщили в апелляционном суде.

Обстоятельства дела

30 декабря 2025 года 25-летняя жительница Ровенского района, управляя автомобилем Volkswagen Vento в поселке Клевань, совершила наезд на электроопору, вследствие чего её транспортное средство получило механические повреждения.

Сотрудники полиции составили административный протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее — КУоАП) и направили его на рассмотрение в местный суд, который признал водительницу виновной по этой статье и применил наиболее строгий из предусмотренных санкцией данной статьи вид взыскания — лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.

Не соглашаясь с таким судебным решением, женщина обжаловала постановление в Ровенский апелляционный суд. Не отрицая своей вины в совершении ДТП, она просила изменить решение в части назначенного административного взыскания и применить к ней штраф в размере 850 гривен.

Решение апелляционного суда

Апелляционный суд постановил удовлетворить апелляционную жалобу, исходя из следующего.

Статья 124 КУоАП предусматривает несколько видов взыскания: штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

В соответствии со ст. 33 данного Кодекса при наложении взыскания учитываются характер совершённого правонарушения, личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

Правильно квалифицировав действия апеллянтки, местный суд при выборе административного взыскания должным образом не учёл, что ДТП произошло в условиях гололёда, что зафиксировано схемой ДТП, пострадавших лиц нет, ущерб третьим лицам не причинён, а также отсутствуют факты привлечения водительницы Volkswagen Vento к административной ответственности.

Учитывая, что суд не является карательным органом, а призван восстанавливать справедливость и устанавливать вину лица, совершившего правонарушение, принимая во внимание характер и последствия совершённого женщиной правонарушения, обстоятельства ДТП, данные о её личности, отношение к содеянному, а также учитывая, что на момент апелляционного рассмотрения не истекли сроки, установленные ст. 38 КУоАП для наложения административного взыскания, апелляционный суд заменил апеллянтке административное взыскание на штраф, предусмотренный санкцией ст. 124 КУоАП.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 18 марта 2026 года по делу № 570/22/26.

