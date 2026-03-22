У Києві чоловік вкрав брендовий одяг для своєї дівчини і уник реального ув’язнення — вирок суду

У Києві чоловік двічі виніс із магазину брендований одяг, не заплативши за нього. Свої дії він пояснив бажанням зробити подарунки для своєї дівчини. Загальна вартість викраденого перевищила 18 тисяч гривень. Святошинський райсуд Києва визнав його винним у тяжкому злочині, однак, з огляду на обставини справи, не відправив за ґрати.

Обвинувачений діяв заздалегідь продуманою схемою: знімав захисні магнітні бірки в примірочній та виносив речі повз каси. Попри серйозність обвинувачення — крадіжка, вчинена повторно та в умовах воєнного стану — суд врахував його щире каяття, відсутність судимостей і повернення товару, призначивши покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробуванням строком на 3 роки.

Обставини справи №759/31146/25

Обвинувачений двічі вчинив крадіжку в одному й тому самому магазині у грудні 2025 року.

Перший епізод стався 2 грудня. Чоловік узяв із полиць кілька одиниць брендового одягу — зокрема речі Nike, Adidas, Under Armour та Lacoste — на суму понад 13,8 тис. грн. У примірочній він за допомогою заздалегідь підготовленого магніта зняв протикрадіжні датчики, сховав одяг під власний верхній одяг і виніс його з магазину, не розрахувавшись.

Другий епізод відбувся 6 грудня. За аналогічною схемою він викрав жіночу куртку «Adidas» вартістю понад 4,8 тис. грн.

Загальна сума завданих збитків склала понад 18,6 тис. грн.

У суді обвинувачений повністю визнав вину. Пояснив, що брав одяг для своєї дівчини, розкаявся та просив суворо його не карати.

Суд кваліфікував дії чоловіка за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена повторно та в умовах воєнного стану.

Ця норма передбачає відповідальність за тяжкий злочин, що суттєво вплинуло на суворість базового покарання.

Позиція суду та покарання

Суд визнав доведеними обставини справи та врахував такі фактори: обвинувачений раніше не судимий; повністю визнав вину та щиро розкаявся; сприяв встановленню обставин; викрадене майно було повернуте потерпілому; відсутні обставини, що обтяжують покарання.

За вироком суду, чоловіку призначено 5 років позбавлення волі. Водночас на підставі статті 75 КК України його звільнено від відбування покарання з випробуванням на 3 роки.

На цей період на нього покладено обов’язки: періодично з’являтися до органу пробації; повідомляти про зміну місця проживання чи роботи; не виїжджати за межі України без погодження.

