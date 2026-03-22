В Киеве мужчина украл брендированную одежду для своей девушки и избежал реального лишения свободы — приговор суда

В Киеве мужчина дважды вынес из магазина брендированную одежду, не заплатив за нее. Свои действия он объяснил желанием сделать подарки для своей девушки. Общая стоимость похищенного превысила 18 тысяч гривен. Святошинский райсуд Киева признал его виновным в тяжком преступлении, однако, с учетом обстоятельств дела, не отправил за решетку.

Обвиняемый действовал по заранее продуманной схеме: снимал защитные магнитные бирки в примерочной и выносил вещи мимо касс. Несмотря на серьезность обвинения — кража, совершенная повторно и в условиях военного положения — суд учел его искреннее раскаяние, отсутствие судимостей и возврат товара, назначив наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Обстоятельства дела №759/31146/25

Обвиняемый дважды совершил кражу в одном и том же магазине в декабре 2025 года.

Первый эпизод произошел 2 декабря. Мужчина взял с полок несколько единиц брендированной одежды — в частности вещи Nike, Adidas, Under Armour и Lacoste — на сумму более 13,8 тыс. грн. В примерочной он с помощью заранее подготовленного магнита снял противокражные датчики, спрятал одежду под собственную верхнюю одежду и вынес ее из магазина, не рассчитавшись.

Второй эпизод произошел 6 декабря. По аналогичной схеме он похитил женскую куртку «Adidas» стоимостью более 4,8 тыс. грн.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 18,6 тыс. грн.

В суде обвиняемый полностью признал вину. Пояснил, что брал одежду для своей девушки, раскаялся и просил строго его не наказывать.

Суд квалифицировал действия мужчины по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины — кража, совершенная повторно и в условиях военного положения.

Эта норма предусматривает ответственность за тяжкое преступление, что существенно повлияло на строгость базового наказания.

Позиция суда и наказание

Суд признал доказанными обстоятельства дела и учел следующие факторы: обвиняемый ранее не судим; полностью признал вину и искренне раскаялся; способствовал установлению обстоятельств; похищенное имущество было возвращено потерпевшему; отсутствуют обстоятельства, отягчающие наказание.

По приговору суда мужчине назначено 5 лет лишения свободы. В то же время на основании статьи 75 УК Украины он освобожден от отбывания наказания с испытанием на 3 года.

На этот период на него возложены обязанности: периодически являться в орган пробации; сообщать о смене места жительства или работы; не выезжать за пределы Украины без согласования.

