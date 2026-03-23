Відсутність електронної пошти не є підставою для повернення скарги на адвоката — суд

Суд роз’яснив вимоги до контактної інформації у скарзі на адвоката.

Відсутність у особи електронної адреси сама по собі не може бути підставою для повернення КДКА скарги на поведінку адвоката, якщо скаржник прямо зазначив, що не має e-mail. Але це не стосується адвокатів — вони зобов’язаний мати електронний кабінет у ЄСІТС.

Таких висновків дійшов Восьмий апеляційний адміністративний суд у справі №300/1204/25, передає Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури.

Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затверджене рішенням РАУ від 30.08.2014, серед інших вимог передбачало зазначення у скарзі адреси електронної пошти за її наявності. Але після початку повномасштабної війни, аби забезпечити роботу дисциплінарних органів в умовах воєнного стану в режимі онлайн, Рада адвокатів України своїм рішенням від 25.03.2022 №34 слова «за наявності» вилучила.

І коли одному із скаржників через недоліки в оформленні (в тому числі, невказання e-mail) повернули скаргу, він звернувся до суду з низкою вимог, у тому числі, скасувати зміни до Положення в цій частині.

Перша інстанція задовольнила позов частково: визнала протиправним рішення РАУ №34 від 25.03.2022 саме в тій частині. В решті вимог, включно з оскарженням інших рішень РАУ, питанням «континуїтету», призначення з’їзду та вимогою про відшкодування моральної шкоди, суд відмовив. Після цього апеляційні скарги подали обидві сторони: позивач просив задовольнити позов повністю, а НААУ — скасувати рішення в єдиній задоволеній частині.

Апеляційний суд не погодився з висновком першої інстанції, що після вилучення слів «за наявності» скаржник нібито був зобов’язаний мати електронну адресу або створити її спеціально для звернення зі скаргою. Суд прямо зазначив, що РАУ не покладала на заявників такого обов’язку: якщо адреса є, її потрібно вказати, а якщо її немає — достатньо повідомити про відсутність. На думку колегії, сам по собі факт відсутності e-mail не перешкоджає реалізації права на подання скарги і не створює надмірного тягаря для заявника. Крім того, невказання електронної адреси не було єдиною підставою для повернення скарги.

Ще одним аргументом для апеляції став статус самого позивача. Суд встановив, що він є адвокатом, а тому після набрання чинності Законом від 29.06.2023 №3200-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами» підпадає під правило про обов’язкову реєстрацію електронного кабінету в ЄСІТС. Тому апеляція дійшла висновку, що на момент подання скарги адвокат мав обов’язок користуватися офіційним електронним кабінетом і, відповідно, вказувати ці дані при зверненні до дисциплінарних органів адвокатури.

У підсумку Восьмий ААС залишив апеляційну скаргу позивача без задоволення, апеляційну скаргу НААУ задовольнив. Рішення першої інстанції в частині скасування рішення РАУ №34 — скасоване. У цій частині суд ухвалив нову постанову про відмову в позові.

