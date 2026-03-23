Отсутствие электронной почты не является основанием для возврата жалобы на адвоката — суд

Суд разъяснил требования к контактной информации в жалобе на адвоката.

Отсутствие у лица электронной почты само по себе не может быть основанием для возврата КДКА жалобы на поведение адвоката, если заявитель прямо указал, что не имеет e-mail. Однако это не касается адвокатов — они обязаны иметь электронный кабинет в ЕСИТС.

К таким выводам пришел Восьмой апелляционный административный суд по делу №300/1204/25, сообщает Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры.

Положение о порядке принятия и рассмотрения жалоб на ненадлежащее поведение адвоката, которое может повлечь его дисциплинарную ответственность, утвержденное решением РАУ от 30.08.2014, среди прочих требований предусматривало указание в жалобе адреса электронной почты при ее наличии. Однако после начала полномасштабной войны, чтобы обеспечить работу дисциплинарных органов в условиях военного положения в режиме онлайн, Совет адвокатов Украины своим решением от 25.03.2022 №34 исключил слова «при наличии».

И когда одному из заявителей из-за недостатков в оформлении (в том числе, неуказания e-mail) вернули жалобу, он обратился в суд с рядом требований, в том числе — отменить изменения в Положение в этой части.

Первая инстанция удовлетворила иск частично: признала противоправным решение РАУ №34 от 25.03.2022 именно в этой части. В остальной части требований, включая обжалование других решений РАУ, вопрос «континуитета», назначения съезда и требования о возмещении морального вреда, суд отказал. После этого апелляционные жалобы подали обе стороны: истец просил удовлетворить иск полностью, а НААУ — отменить решение в единственной удовлетворенной части.

Апелляционный суд не согласился с выводом первой инстанции о том, что после исключения слов «при наличии» заявитель якобы был обязан иметь электронный адрес или создать его специально для подачи жалобы. Суд прямо указал, что РАУ не возлагала на заявителей такого обязательства: если адрес есть — его нужно указать, а если его нет — достаточно сообщить об отсутствии. По мнению коллегии, сам по себе факт отсутствия e-mail не препятствует реализации права на подачу жалобы и не создает чрезмерного бремени для заявителя. Кроме того, неуказание электронной почты не было единственным основанием для возврата жалобы.

Еще одним аргументом для апелляции стал статус самого истца. Суд установил, что он является адвокатом, а потому после вступления в силу Закона от 29.06.2023 №3200-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательной регистрации и использования электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами» подпадает под правило об обязательной регистрации электронного кабинета в ЕСИТС. Поэтому апелляция пришла к выводу, что на момент подачи жалобы адвокат обязан был пользоваться официальным электронным кабинетом и, соответственно, указывать эти данные при обращении в дисциплинарные органы адвокатуры.

В итоге Восьмой ААС оставил апелляционную жалобу истца без удовлетворения, а апелляционную жалобу НААУ удовлетворил. Решение суда первой инстанции в части отмены решения РАУ №34 — отменено. В этой части суд принял новое постановление об отказе в иске.

