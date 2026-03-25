  1. Судова практика

Банкрутство, обрання голови ОСББ, земельні відносини та право власності: огляд правових позицій КГС ВС

11:10, 25 березня 2026
Свіжий огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, у якому узагальнено ключові правові позиції в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.
Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду за лютий 2026 року, у якому узагальнено ключові правові позиції в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції, а саме: 

  • в постанові у справі про банкрутство сформульовано висновок щодо незмінності черговості вимог кредиторів у разі зміни законодавства;
  • в постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав викладено правові позиції стосовно:

- юрисдикції спору про визнання протиправним та скасування наказу Мін’юсту про анулювання реєстраційних дій про зміну керівника та кінцевого бенефіціарного власника;

- обрання головою установчих зборів та головою правління ОСББ особи, яка не є співвласником багатоквартирного будинку;

- відсутності в колишнього директора ТОВ права оскаржувати рішення загальних зборів, що стосується реалізації корпоративних прав учасників.

  • у постановах у справах щодо земельних відносин та права власності викладено правові висновки щодо:

- відповідальності постійного лісокористувача за незабезпечення охорони лісу від незаконної рубки третіми особами;

- неможливості легалізації самочинного будівництва шляхом державної реєстрації права власності або на підставі рішення третейського суду.

Ознайомитися із цими та іншими правовими позиціями, викладеними в огляді нижче:

