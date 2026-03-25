Банкротство, избрание председателя ОСМД, земельные отношения и право собственности: обзор правовых позиций КХС ВС

Свежий обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, где обобщены ключевые правовые позиции в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда за февраль 2026 года, в котором обобщены ключевые правовые позиции по отдельным категориям споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции, а именно:

в постановлении по делу о банкротстве сформулирован вывод о неизменности очередности требований кредиторов в случае изменения законодательства;

в постановлениях по делам о корпоративных спорах, корпоративных правах изложены правовые позиции относительно:

- юрисдикции спора о признании противоправным и отмене приказа Минюста об аннулировании регистрационных действий по смене руководителя и конечного бенефициарного владельца;

- избрания председателем учредительного собрания и председателем правления ОСМД лица, которое не является совладельцем многоквартирного дома;

- отсутствия у бывшего директора ООО права обжаловать решение общего собрания, касающееся реализации корпоративных прав участников.

в постановлениях по делам о земельных отношениях и праве собственности изложены правовые выводы относительно:

- ответственности постоянного лесопользователя за необеспечение охраны леса от незаконной вырубки третьими лицами;

- невозможности легализации самовольного строительства путем государственной регистрации права собственности или на основании решения третейского суда.

Ознакомиться с этими и другими правовыми позициями, изложенными в обзоре ниже:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.