Шостий ААС підтвердив: у справах щодо адвокатів КДКА не оцінює докази по суті під час перевірки

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури розповіла про межі оцінки доказів під час розгляду скарг на адвокатів. На стадії перевірки відомостей про можливий дисциплінарний проступок КДКА не вирішує справу по суті, а лише з’ясовує обставини та співвідносить їх із ознаками порушення. При цьому сама по собі незгода зі змістом або оцінкою доказів не свідчить про порушення процедури.

Відповідну правову позицію підтвердили суди у справі за позовом адвоката, який оскаржував рішення дисциплінарних органів після відкриття щодо нього провадження за скаргою судді.

У серпні 2020 року до КДКА Київської області надійшла скарга судді на адвоката, в якій йшлося про наявність у діях останнього ознак дисциплінарного проступку, а як наслідок ставилося питання про позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

У комісії провели перевірку. Член дисциплінарної палати склав довідку, в якій зазначив, що наведені у скарзі обставини знайшли підтвердження і з поданих матеріалів можна говорити про наявність ознак дисциплінарного проступку. Після цього дисциплінарна палата порушила справу.

Адвокат із таким підходом не погодився і оскаржив рішення до ВКДКА. Він наполягав, що скарга ґрунтується на суб’єктивній оцінці її автора, що викладені в ній обставини не відповідають дійсності, а подані матеріали не можуть вважатися належною підставою для дисциплінарного переслідування. Але Вища комісія рішенням №ІІ-009/2021 залишила скаргу без задоволення, а рішення КДКА — без змін. Адвокат звернувся до адміністративного суду.

Серед доводів позовної заяви наводилися неможливість врахування КДКА доказів, долучених суддею-скаржником, невідповідність викладених обставин фактичній дійсності, твердження щодо необхідності зважати на окремі обставини, котрі безпосередньо стосуються дій заявника, вчинених на час перебування у статусі судді.

Волинський окружний адміністративний суд у задоволенні позову відмовив і Шостий апеляційний адміністративний суд залишив це рішення без змін (рішення від 11.03.2026 у справі №640/16931/21).

В апеляції зауважили, що визначення кола доказів, якими заявник обґрунтовує свою скаргу, належить до його внутрішнього переконання та процесуальної ініціативи. На стадії проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката КДКА не наділена повноваженнями відмовляти у прийнятті чи оцінювати допустимість та/або належність поданих доказів по суті. Відповідно до вимог Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням РАУ від 30.08.2014 №120, такі матеріали підлягають обовʼязковому долученню до матеріалів перевірки.

Адвокат, стосовно якого порушено питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, не позбавлений права надати письмові пояснення щодо доводів скарги, заперечити проти прийняття чи врахування окремих доказів, обґрунтувати їх неналежність або недопустимість, а також подати власні докази на спростування наведених обставин. Саме через реалізацію таких процесуальних можливостей забезпечується принцип змагальності та врахування позиції кожної зі сторін у дисциплінарному провадженні.

Зміст оскаржуваного рішення КДКА вказує про те, що предметом обговорення на засіданні КДКА слугували відомості та долучені матеріали як судді-скаржника, так і адвоката. Водночас доводи позивача, наведені як в позовній заяві, так і надалі в апеляційній скарзі, не охоплюють та не свідчать про наявність процедурних порушень як дисциплінарної палати на стадії проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, так і Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за наслідком перегляду рішення про порушення дисциплінарної справи. Вони фактично зводяться до незгоди позивача з оцінкою обставин та доказів, наданою дисциплінарним органом, котрі, однак, не можуть бути предметом оцінки суду.

А неодноразові твердження про те, що «доводи скарги не перевірялися та не оцінювалися докази з точки зору наявності або відсутності в діях адвоката дисциплінарного проступку», а також про не передбачений законодавством «аналіз» скарги спростовується змістом рішення КДКА.

На переконання 6ААС, зважаючи на нормативно-правове регулювання стадії перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, слід вважати помилковою думку про можливість проведення такої перевірки без здійснення не тільки активних дій щодо з`ясування всіх обставин дисциплінарної справи (правовий інструментарій для чого прямо передбачений як Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», так і Положенням №120), але й, щонайменше, дослідження суті обставин, якими обґрунтовується скарга та їх співвіднесення з ознаками дисциплінарного проступку.

