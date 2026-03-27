Шестой ААС подтвердил: в делах в отношении адвокатов КДКА не оценивает доказательства по существу во время проверки.

Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры рассказала о пределах оценки доказательств при рассмотрении жалоб на адвокатов. На стадии проверки сведений о возможном дисциплинарном проступке КДКА не решает дело по существу, а лишь выясняет обстоятельства и соотносит их с признаками нарушения. При этом само по себе несогласие с содержанием или оценкой доказательств не свидетельствует о нарушении процедуры.

Соответствующую правовую позицию подтвердили суды по делу по иску адвоката, который обжаловал решения дисциплинарных органов после открытия в отношении него производства по жалобе судьи.

В августе 2020 года в КДКА Киевской области поступила жалоба судьи на адвоката, в которой речь шла о наличии в действиях последнего признаков дисциплинарного проступка, а как следствие ставился вопрос о лишении права на занятие адвокатской деятельностью.

В комиссии провели проверку. Член дисциплинарной палаты составил справку, в которой указал, что изложенные в жалобе обстоятельства нашли подтверждение и из представленных материалов можно говорить о наличии признаков дисциплинарного проступка. После этого дисциплинарная палата возбудила дело.

Адвокат с таким подходом не согласился и обжаловал решение в ВКДКА. Он настаивал, что жалоба основана на субъективной оценке ее автора, что изложенные в ней обстоятельства не соответствуют действительности, а представленные материалы не могут считаться надлежащим основанием для дисциплинарного преследования. Однако Высшая комиссия решением №ІІ-009/2021 оставила жалобу без удовлетворения, а решение КДКА — без изменений. Адвокат обратился в административный суд.

Среди доводов искового заявления указывались невозможность учета КДКА доказательств, приобщенных судьей-заявителем, несоответствие изложенных обстоятельств фактической действительности, утверждения о необходимости учитывать отдельные обстоятельства, которые непосредственно касаются действий заявителя, совершенных во время пребывания в статусе судьи.

Волынский окружной административный суд в удовлетворении иска отказал, и Шестой апелляционный административный суд оставил это решение без изменений (решение от 11.03.2026 по делу №640/16931/21).

В апелляции отметили, что определение круга доказательств, которыми заявитель обосновывает свою жалобу, относится к его внутреннему убеждению и процессуальной инициативе. На стадии проведения проверки сведений о дисциплинарном проступке адвоката КДКА не наделена полномочиями отказывать в принятии или оценивать допустимость и/или относимость представленных доказательств по существу. В соответствии с требованиями Положения о порядке принятия и рассмотрения жалоб относительно ненадлежащего поведения адвоката, которое может повлечь его дисциплинарную ответственность, утвержденного решением РАУ от 30.08.2014 №120, такие материалы подлежат обязательному приобщению к материалам проверки.

Адвокат, в отношении которого возбужден вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности, не лишен права предоставить письменные объяснения относительно доводов жалобы, возразить против принятия или учета отдельных доказательств, обосновать их ненадлежащесть или недопустимость, а также подать собственные доказательства в опровержение приведенных обстоятельств. Именно через реализацию таких процессуальных возможностей обеспечивается принцип состязательности и учет позиции каждой из сторон в дисциплинарном производстве.

Содержание обжалуемого решения КДКА указывает на то, что предметом обсуждения на заседании КДКА служили сведения и приобщенные материалы как судьи-заявителя, так и адвоката. В то же время доводы истца, приведенные как в исковом заявлении, так и впоследствии в апелляционной жалобе, не охватывают и не свидетельствуют о наличии процедурных нарушений как дисциплинарной палаты на стадии проведения проверки сведений о дисциплинарном проступке адвоката, так и Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры по результатам пересмотра решения о возбуждении дисциплинарного дела. Они фактически сводятся к несогласию истца с оценкой обстоятельств и доказательств, данной дисциплинарным органом, которые, однако, не могут быть предметом оценки суда.

А неоднократные утверждения о том, что «доводы жалобы не проверялись и не оценивались доказательства с точки зрения наличия или отсутствия в действиях адвоката дисциплинарного проступка», а также о не предусмотренном законодательством «анализе» жалобы опровергаются содержанием решения КДКА.

По убеждению 6ААС, учитывая нормативно-правовое регулирование стадии проверки сведений о дисциплинарном проступке адвоката, следует считать ошибочным мнение о возможности проведения такой проверки без осуществления не только активных действий по выяснению всех обстоятельств дисциплинарного дела (правовой инструментарий для чего прямо предусмотрен как Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», так и Положением №120), но и, по меньшей мере, исследования сущности обстоятельств, которыми обосновывается жалоба, и их соотнесения с признаками дисциплинарного проступка.

