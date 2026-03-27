Потерпіла у справі про шахрайствo на понад 670 тисяч гривень просила не ув’язнювати обвинуваченого: що вирішив суд

Фото: thegard.city

Хмельницький апеляційний суд переглянув вирок у кримінальному провадженні щодо шахрайства у великих розмірах, вчиненого в умовах воєнного стану.

Суд установив, що 22-річний житель м. Хмельницького, знаючи про запровадження воєнного стану та численні збори коштів на підтримку Збройних Сил України, вирішив скористатися довірою людей.

29 квітня 2024 року він познайомився у месенджері з жінкою із Запорізької області. Під час листування видавав себе за військовослужбовця ЗCУ, який нібито перебуває в зоні бойових дій і потребує фінансової допомоги, та просив перераховувати кошти на банківські картки.

У період із 29 квітня по 26 вересня 2024 року потерпіла майже щодня переказувала йому гроші. Найменша сума переказу в день була 1 500 грн, найбільша – 29 000 грн. Загалом за п’ять місяців обвинувачений шляхом обману заволодів коштами на суму 671 990 грн.

27 листопада 2025 року Хмельницький міськрайонний суд ухвалив у справі вирок: визнав молодого чоловіка винним у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, у великих розмірах та засудив його до 3 років позбавлення волі. На користь потерпілої стягнув з нього 671 990 грн матеріальної шкоди.

З таким судовим рішенням не погодилися обвинувачений та потерпіла. У своїх апеляційних скаргах вони просили змінити вирок – пом’якшити покарання й звільнити від його відбування з випробуванням на іспитовий строк.

Колегія суддів апеляційного суду зазначила, що обставини, на які посилалися сторона захисту та потерпіла (щире каяття, визнання вини, відсутність судимостей, часткове відшкодування шкоди), були належним чином враховані судом першої інстанції та стали підставою для призначення мінімального покарання в межах санкції частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Підстав для призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, або для звільнення від відбування покарання з випробуванням апеляційний суд не встановив.

Тому залишив апеляційні скарги без задоволення, а вирок Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області – без змін.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 686/31767/25 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

