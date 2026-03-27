Потерпевшая по делу о мошенничестве на более 670 тысяч гривен просила не заключать обвиняемого: что решил суд

Мужчина выдавал себя за военнослужащего ВСУ, якобы находящегося в зоне боевых действий и нуждающегося в финансовой помощи, и просил перечислять средства на банковские карты.

Фото: thegard.city

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел приговор в уголовном производстве по делу о мошенничестве в крупных размерах, совершенном в условиях военного положения.

Суд установил, что 22-летний житель г. Хмельницкого, зная о введении военного положения и многочисленных сборах средств в поддержку Вооруженных Сил Украины, решил воспользоваться доверием людей.

29 апреля 2024 года он познакомился в мессенджере с женщиной из Запорожской области. Во время переписки выдавал себя за военнослужащего ВСУ, якобы находящегося в зоне боевых действий и нуждающегося в финансовой помощи, и просил перечислять деньги на банковские карты.

В период с 29 апреля по 26 сентября 2024 года потерпевшая почти ежедневно переводила ему деньги. Минимальная сумма перевода в день составляла 1 500 грн, максимальная — 29 000 грн. В общей сложности за пять месяцев обвиняемый путем обмана завладел средствами на сумму 671 990 грн.

27 ноября 2025 года Хмельницкий горрайонный суд вынес по делу приговор: признал молодого человека виновным в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, в крупных размерах, и приговорил его к 3 годам лишения свободы. В пользу потерпевшей с него взыскано 671 990 грн материального ущерба.

С таким судебным решением не согласились обвиняемый и потерпевшая. В своих апелляционных жалобах они просили изменить приговор — смягчить наказание и освободить от его отбывания с испытательным сроком.

Коллегия судей апелляционного суда отметила, что обстоятельства, на которые ссылались сторона защиты и потерпевшая (искреннее раскаяние, признание вины, отсутствие судимостей, частичное возмещение ущерба), были надлежащим образом учтены судом первой инстанции и стали основанием для назначения минимального наказания в пределах санкции части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, или для освобождения от отбывания наказания с испытанием апелляционный суд не установил.

Поэтому оставил апелляционные жалобы без удовлетворения, а приговор Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области — без изменений.

С постановлением апелляционного суда по делу № 686/31767/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.