У Хмельницькому 18-річний хлопець відібрав iPhone у дитини: що вирішив суд

Суд у Хмельницькому виніс вирок за грабіж iPhone у неповнолітнього.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький міськрайонний суд розглянув кримінальне провадження щодо відкритого заволодіння чужим майном (грабежу), вчиненого в умовах воєнного стану. За результатами розгляду суд ухвалив обвинувальний вирок. Про це повідомили у суді.

Обставини справи

18-річний уродженець Чорного Острова, примітив на вулиці Панаса Мирного у Хмельницькому неповнолітнього хлопчину з мобільним телефоном марки «Iphone 14» у руці. Не втримавшись від спокуси, відібрав у дитини телефон та покинув місце вчинення злочину. Таким чином завдав потерпілому майнової шкоди на 20 917 гривень. А сам підпав під кримінальну відповідальність за ч. 4 ст. 186 КК України – відкрите заволодіння чужим майном (грабіж), вчинений в умовах воєнного стану.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненому визнав та щиро розкаявся, також активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення. Хмельницький міськрайонний суд врахував це, а також його молодий вік, що пом’якшують покарання. З іншого боку, обставиною, що його обтяжує є вчинення такого злочину щодо малолітньої дитини.

Рішення суду

Виходячи з наявності кількох обставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного, суд дійшов висновку про можливість застосування ч. 1 ст. 69 КК України при призначені йому покарання. Це дозволило призначити покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч. 4 ст. 186 КК України.

Вироком від 30 березня 2026 року Хмельницький міськрайонний суд визнав юнака винним у вчиненні даного кримінального правопорушення та призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі. Водночас суд звільнив хлопця від відбування покарання з випробуванням і встановив йому два роки іспитового строку.

Обвинувачений має сплатити на користь держави 2228 гривень за залучення експерта. Телефон, відповідно, повернули потерпілому. На вирок може бути подана апеляційна скарга.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.