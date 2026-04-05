В Хмельницком 18-летний парень отобрал iPhone у ребенка: что решил суд

07:18, 5 апреля 2026
Суд в Хмельницком вынес приговор за грабеж iPhone у несовершеннолетнего.
Хмельницкий горрайонный суд рассмотрел уголовное производство по факту открытого завладения чужим имуществом (грабежа), совершённого в условиях военного положения. По результатам рассмотрения суд вынес обвинительный приговор. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела

18-летний уроженец Чёрного Острова заметил на улице Панаса Мирного в Хмельницком несовершеннолетнего мальчика с мобильным телефоном марки «Iphone 14» в руке. Не удержавшись от соблазна, он отобрал у ребёнка телефон и покинул место совершения преступления. Таким образом причинил потерпевшему имущественный ущерб на сумму 20 917 гривен. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 186 УК Украины как открытое завладение чужим имуществом (грабёж), совершённое в условиях военного положения.

Обвиняемый, допрошенный в судебном заседании, признал свою вину, искренне раскаялся, а также активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения. Хмельницкий горрайонный суд учёл это, а также его молодой возраст как обстоятельства, смягчающие наказание. В то же время отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в отношении малолетнего ребёнка.

Решение суда

Учитывая наличие нескольких смягчающих обстоятельств, которые существенно снижают степень тяжести совершённого уголовного правонарушения, а также личность виновного, суд пришёл к выводу о возможности применения ч. 1 ст. 69 УК Украины при назначении наказания. Это позволило назначить наказание ниже минимального предела, установленного санкцией ч. 4 ст. 186 УК Украины.

Приговором от 30 марта 2026 года Хмельницкий горрайонный суд признал юношу виновным в совершении данного уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы. В то же время суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

Обвиняемый обязан уплатить в пользу государства 2228 гривен за привлечение эксперта. Телефон возвращён потерпевшему. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

